„Ehrlich gesagt ist mir der Pokal egal“: TSV Altenstadt richtet volle Konzentration auf die Liga

Von: Roland Halmel

Teilen

Wenigstens im Pokal läuft’s: Die Altenstadter (in grünen Trikots, hier Raphael Lautenbacher im Duell gegen Peiting vor vier Wochen) haben sich erneut für das Spielgruppenfinale qualifiziert. Foto: halmel © halmel

Der TSV Altenstadt startete mit Niederlagen gegen den SV Polling (0:1) und den FC Wildsteig/Rottenbuch (0:3) in die neue Kreisliga-Saison.

Altenstadt – Im Punktspielbetrieb läuft es für den TSV Altenstadt bisher überhaupt nicht nach Wunsch. Trotz guter Leistung unterlag die Mannschaft von Coach Daniel Hindelang zum Kreisliga-Auftakt dem SV Polling unglücklich mit 0:1. Zuletzt gab es nach einer schwachen Vorstellung in einem weiteren Heimspiel eine 0:3-Pleite gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch. Zwei Spiele, zwei Niederlagen und kein einziges Tor geschossen – schlechter hätte es nicht anfangen können.

Wesentlich erfreulicher läuft es für Altenstadter hingegen im Totopokal. Nach Siegen gegen Türk Gücü Schongau (7:1), den TSV Steingaden (4:1), die SG Lechsee (2:0) und den TSV Peiting (4:1) hat die Hindelang-Elf das Finale der Spielgruppe West erreicht. Dieses dürfen die Altenstadter am heutigen Mittwoch auf heimischer Anlagen austragen, Gegner ist Ligakonkurrent MTV Dießen (19 Uhr).

Coach Hindelang sieht Spielgruppenfinale gegen Dießen als „Trainingseinheit unter Wettbewerbsbedingungen“

Ob in Reihen des TSV wirklich jemand diesem Duell entgegenfiebert, ist offen. Der Trainer tut es jedenfalls nicht: „Ehrlich gesagt ist mir der Pokal egal. Für uns ist das eine weitere gute Trainingseinheit unter Wettbewerbsbedingungen“, so Hindelang. Bei ihm liegt der Fokus ganz eindeutig auf der Liga liegt, in der am kommenden Sonntag das wichtige Duell bei Aufsteiger Unterammergau ansteht.

Deshalb wird Hindelang gegen Dießen, wie die Unterammergauer ein Aufsteiger, gegen den es dann am 17. September am Ammersee um Kreisliga-Punkte gehen wird, auch einigen Spielern, die zuletzt weniger gespielt haben, Einsatzzeiten geben. Gleich rund zwei Jahre ohne jeglichen Einsatz war Dennis Bartmann. Der Offensivmann wird nach einer langwierigen Knieverletzung heute im Pokal sein Comeback feiern. Auch Jorgo Mavrokefalos, der in der Liga eine Rotsperre absitzen muss, ist gegen den MTV dabei.

Wichtige TSV-Spieler wie Tobias Graun und Christoph Haussmann werden gegen Dießen aber genauso fehlen wie Stephan Peschke und Simon Reich. Fraglich ist zudem der Einsatz des angeschlagenen Raphael Lautenbacher.

TSV Altenstadt muss zu „Grundtugenden“ zurückfinden

„Mir geht es in dem Spiel weniger um das Ergebnis als vielmehr darum, wieder in den Rhythmus zu kommen und zu den Grundtugenden zurückzufinden, die uns gegen Wildsteig/Rottenbuch gefehlt haben“, so Hindelang. Der Altenstadter Coach hofft, dass in der anstehenden Pokalpartie einige seiner Spieler wieder in die Spur zurückfinden, in der sie beim Punktspiel gegen Polling vermeintlich schon waren. „Weil unser Kader nicht so groß ist, wäre mir auch sehr wichtig, dass es keine Verletzungen gibt“, ergänzt Hindelang.

Übrigens: Auch im vergangenen Jahr erreichten die Altenstadter das Spielgruppenfinale. Aufgrund akuter Personalprobleme traten sie gegen den SV Raisting jedoch nicht an. Zumindest das wird diesmal nicht passieren.

In den anderen drei Spielgruppen stehen die Gewinner bereits fest. Es sind die Kreisligisten MTV Berg (Gruppe Mitte) und 1. SC Gröbenzell (Gruppe Nord) sowie der Kreisklassist ASC Geretsried (Gruppe Ost). (Roland Halmel)