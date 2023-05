„Absolut verdient“: TSV Altenstadt sichert Klassenerhalt und schickt Fürstenfeldbruck in Relegation

Von: Roland Halmel

Die Erleichterung ist groß: Altenstadts Spieler und ihr Trainer Daniel Hindelang (Zweiter von links) freuen sich nach dem Schlusspfiff über den Verbleib in der Kreisliga. Foto: halmel © halmel

Geschafft! Im letzten Spiel der Abstiegsrunde D machte der TSV Altenstadt den Klassenerhalt in der Kreisliga perfekt.

Altenstadt – Im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten SC Fürstenfeldbruck setzten sich die Mannen von Trainer Daniel Hindelang mit 3:1 (2:1) durch. „Nach der bescheidenen Hinrunde im alten Jahr freut es mich unheimlich für die Mannschaft, die heute alles reingehauen hat“, fiel Hindelang nach dem Schlusspfiff ein ganzes Felsmassiv der Erleichterung vom Herzen. „Der Sieg war absolut verdient“, urteilte Hindelang zufrieden, auch wenn sein Team zwischendurch etwas den Faden verloren hatte.

Die Altenstadter starteten recht verhalten in die Partie. Nach ein paar Minuten zum Warmwerden kamen die Hausherren aber immer besser ins Spiel. Der TSV setzte die Gäste frühzeitig unter Druck, und das zahlte sich aus. „Das Pressing hat gut funktioniert“, meinte Hindelang. Eine Balleroberung brachte Franz Demmler in Schussposition, der TSV-Kapitän traf prompt zum 1:0 (19.). In der Folge kontrollierten die Gastgeber, die mit viel Körpereinsatz zu Werke gingen und so den SC nicht ins Spielen kommen ließen, weitgehend das Geschehen.

TSV Altenstadt stärkt SC Fürstenfeldbruck selbst

Demmler verpasste es mit einer guten Chance jedoch, den Vorsprung auszubauen (30.). Das holte wenig später Daniel Holzmann nach, der eine Verlängerung von Robert Kanzler nach einer Freistoßflanke zum 2:0 einköpfte (32.). Kurz danach musste der mit neun Toren gefährlichste SC-Angreifer, Emanuel Ojo, aufgrund einer Muskelverletzung vom Platz. Trotz dieser Schwächung wurden die Gäste in der Schlussphase der ersten Hälfte immer stärker. „Weil wir aufgehört haben, Fußball zu spielen“, wie TSV-Coach Hindelang verärgert feststellen musste. Den Durchhänger des TSV bestraften die Brucker prompt. Als sich die Altenstadter Defensive indisponiert präsentierte, traf Finn Burtscheidt mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck zum 1:2 (44.). Fast wäre in der Nachspielzeit sogar der Ausgleich gefallen. Ferenc Ambrus schoss freistehend aus kurzer Distanz jedoch über den TSV-Kasten (45.+1.).

Die Pausenansprache von Hindelang zeigte jedoch Wirkung. Seine Mannschaft kam wesentlich konzentrierter und engagierter auf den Platz zurück. Das zahlte sich auch sofort aus. Eine Freistoßflanke von Tobias Graun beförderte Holzmann zum 3:1 ins Gehäuse (51.). Die Gäste versuchten zu antworten. Altenstadt ließ aber nur noch zwei Chancen der Gäste durch Miralem Brkic (53.) und erneut Ambrus (65.) zu. Zwischen diesen beiden Aktionen verpassten Graun (57.) und Holzmann (63.) mit einem Abstauber den vierten TSV-Treffer nur knapp. In der zunehmend hektischen und zerfahrenen Schlussphase hielten die Hausherren den SC konsequent vom eigenen Kasten weg. Holzmann hatte nach einem Konter noch eine dicke Möglichkeit, sein dritter Treffer in dieser Partie wollte ihm aber nicht gelingen. Richtig zittern mussten die Altenstadter trotz langer Nachspielzeit, in der Kadircan Yapici noch eine – letztlich bedeutungslose – Ampelkarte kassierte, aber nicht mehr. „Jetzt ist alles gut und wir können feiern“, gestand Hindelang gut gelaunt, während die SC-Spieler, die jetzt in die Relegation müssen, mit langen Gesichtern vom Platz schlichen.

Statistik

TSV Altenstadt 3

SC Fürstenfeldbruck 1

Tore: 1:0 (19.) Demmler, 2:0 (33.) Holzmann, 2:1 (44.) Burtscheidt, 3:1 (51.) Holzmann. Gelbe Karten: Altenstadt 2, Fürstenfeldbruck 0. Gelb-rote Karte: Altenstadt: Yapici (90.+5). Schiedsrichter: Julian Wörl. Zuschauer: 80.