Drei Gegentreffer vor der Pause – Altenstadt verliert in Fürstenfeldbruck

Von: Dieter Metzler, Christian Heinrich

4:2 gegen den TSV Altenstadt: Heimsieg für den SC Fürstenfeldbruck. © Dieter Metzler

Als die Fußballer des TSV Altenstadt in Fürstenfeldbruck in Fahrt kamen, war die Partie schon zur Hälfte vorüber. Nach drei Treffern in Halbzeit eins gewannen die Brucker am Ende 4:2 (3:0).

Altenstadt – In der Tabelle bleiben die Teams alle recht eng beieinander. Altenstadt (9 Punkte) liegt als Vierter gleichauf mit Rot-Weiß Bad Tölz (3.) und dem SC Pöcking (5. Platz). Das Unglück in Fürstenfeldbruck hatte bereits nach zehn Minuten seinen Lauf genommen, als Emmanuel Ojo die frühe Führung für den Sportclub besorgte. Altenstadt verdaute zwar den Rückstand recht schnell, aber es war noch keine halbe Stunde vergangen, da zappelte der Ball ein zweites Mal in den eigenen Maschen.

Dieses Mal netzte Iulian Stancu ein. Zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt musste Altenstadt noch einen dritten Treffer schlucken. Der TSV war praktisch schon in der Kabine, als Ojo in der zweiten Minute der Nachspielzeit seinen Doppelpack schnürte.

Nach dem Wechsel machten die Altenstadter die Partie dann nochmals spannend. „Leider hat meine Mannschaft nach dem Wiederanpfiff zehn Minuten einen Tiefschlaf hingelegt und prompt kam Altenstadt zu zwei Toren“, sagte SC-Trainer Victor Medeleanu. Yasin Akcakaya verkürzte in der 53. Minute auf 1:3, kurz darauf brachte Daniel Holzmann die Gäste auf 2:3 heran.

Altenstadt war wieder bei der Musik dabei, musste aber durch die rote Karte für Robert Kanzler (70.) nach einem Foulspiel einen Dämpfer hinnehmen. Sechs Minuten später löschte Ferenc Ambrus mit dem 4:2 für die Brucker endgültig die Hoffnungen der Altenstädter aus, noch zu einem Unentschieden zu kommen. (hch/dm)

Statistik

SC Fürstenfeldbruck – TSV Altenstadt 4:2

Tore: 1:0 (10.) Ojo, 2:0 (27.), Stancu, 3:0 (45+2) Ojo, 3:1 (53.) Akcakaya, 3:2 (55.) Holzmann, 4:2 (76.) Ambrus. Gelbe Karten: Fürstenfeldbruck 1, Altenstadt 1. Rote Karte: Altenstadt: Kanzler (70.). Schiedsrichter: Jan Nagel. Zuschauer: 50.