„War froh, als das Spiel vorbei war“: TSV Altenstadt kassiert herbe Klatsche gegen SC Weßling

Von: Andreas Mayr

Auf verlorenem Posten waren Tobias Graun (2.v.l.) und die Spieler des TSV Altenstadt gegen Weßling. © Halmel

Manche Tage sind nicht zum Fußballspielen gemacht. Genau so einen erwischten die Fußballer aus Altenstadt. 0:6 ging die Hindelang-Elf gegen den SC Weßling unter.

Altenstadt Von vorne bis hinten „war alles scheiße“, sagte Trainer Daniel Hindelang. Die derbe Wortwahl sei ihm verziehen. 0:6 ging seine Mannschaft gegen den SC Weßling unter. Das Unheil zog weit vor Spielbeginn herauf. Der Schiedsrichter der Reservepartie verspätete sich.

Weil dann auch noch ein Gewitter für eine Spiel- und Aufwärmpause sorgte, verzögerte sich der Anpfiff des Kreisligaspiels weiter. Über eine halbe Stunde mussten Altenstadt und Weßling warten. „Das entschuldigt gar nichts“, schiebt Trainer Hindelang hinterher. „Wie wir aufgetreten sind, war eine bodenlose Frechheit.“

Nach dem Debakel stand er mit seinen Mannen und den Fans noch eine gute Weile zusammen. Schnell einig waren sich alle, dass sie in den nun elf Monaten unter Hindelang kein schlechteres Spiel abgeliefert haben. „Alle müssen sich hinterfragen. Die Spieler und auch ich“, betonte der Coach. Für morgen Abend kündigt er ein ganz normales Training an. Draufhauen bringe rein gar nichts. Bereits am Donnerstag treffen sich beide Klubs in Weßling wieder.

Zu verdauen gilt’s vor allem Halbzeit eins, die 0:4 verloren ging und in der Altenstadt froh sein musste, „dass wir nicht mehr kriegen“, sagte Hindelang. Dabei ging’s gar nicht mal um den fußballerischen Part. Der Coach vermisste Leidenschaft, Wille und Kampfgeist. „Es war nichts da.“

Darüber hinaus wendete sich auch noch das Spielglück gegen den TSV. Der Gegner bekam zwei Elfmeter, wobei sich Hindelang sicher ist: „Der erste war gar keiner.“ Nach dem 0:2 zeigte Schiedsrichter Peter Strobl auch noch Rot gegen Jakob Reßl. Eine weitere höchst unglückliche Situation, bei der Weßling einen Fehlpass erzwang und Reßl seinen Gegner am Trikot hielt.

Als letzter Mann, so wertete es der Schiri. Trainer Hindelang sah dagegen noch Innenverteidiger-Kollege Franz Demmler auf selber Höhe, räumt aber ein: „Man kann die Karte geben.“

Von der Überzahl profitierten die technisch beschlagenen Gäste doppelt und dreifach. Hindelang lobte sie als „mit Abstand die Besten, gegen die wir gespielt haben“. Gnadenlos ging’s bis zur Pause weiter in Richtung Altenstadter Tor. Bei der Kabinenansprache verzichtete der Coach bewusst auf einen Anschiss. „Nicht abschlachten lassen und keine sinnlosen Roten Karten kassieren“, sagte er seinen Fußballern. Glücklicherweise schaltete der Gegner „fünf Gänge zurück“ und traf nur noch zwei Mal. Daniel Hindelang sagt: „Ich war froh, als das Spiel vorbei war.“ (am)