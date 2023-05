Verstörende Pleite in Weßling: TSV Altenstadt steckt tief im Abstiegskampf

Von: Christian Heinrich

Alter schützt vor Leistung nicht: Robert Kanzler (36) war einer der wenigen Altenstadter Spieler, denen Trainer Daniel Hindelang eine gute Leistung bescheinigte. © halmel

Daniel Hindelang hatte schlechte Laune. „Ich bin echt bedient“, grollte der Trainer des TSV Altenstadt nach der 0:3 (0:1)-Pleite am Mittwochabend beim SC Weßling.

Altenstadt – Die Niederlage beim Sportclub drückte seine Mannschaft in der Kreisliga noch stärker in den Abstiegskampf als zuvor schon. Zwei Spiele bleiben dem TSV noch, um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.

Am morgigen Samstag wartet bereits die Partie bei der Reserve des TuS Holzkirchen (15 Uhr), bevor eine Woche später das Saisonfinale gegen den SC Fürstenfeldbruck ansteht. „Es muss jetzt jedem klar sein, dass wir uns im Abstiegskampf befinden“, betont Hindelang. Er hofft, dass es seinem Team dämmert, was die Stunde geschlagen hat.

Nach der dritten Niederlage in Folge ist der Turn- und Sportverein drauf und dran, sein ganzes Tafelsilber zu verspielen, das er in den fünf Partien zuvor gehortet hat. Die Gründe für den Niedergang sind vielschichtig. Simon Schmitt, der gegen Rot-Weiß Bad Tölz schwer verletzt wurde, fehlt der Mannschaft in der aktuellen Situation an allen Ecken und Enden. Außerdem vermutet Hindelang, dass die gedeihliche erste Hälfte der Abstiegsrunde seine Kicker übermütig gemacht hat. Anstatt gemeinsam weiter an einem Strang zu ziehen, ergehen sich die selbstzufriedenen Kicker nun in Schuldzuweisungen. „Wir fangen an, die Fehler bei den anderen zu suchen“, schlägt der Trainer Alarm. Wie, wenn nicht als Einheit, will seine Elf die kommenden Herausforderungen bestehen?

Wie schon in den vergangenen Partien leisteten sich die Altenstädter auch gegen Weßling wieder einen schweren Lapsus. Gerade acht Minuten waren absolviert, als der TSV im Spielaufbau den Ball verlor. Henrik Eberle fackelte nicht lange, wählte den Weg durch beide Altenstädter Innenverteidiger hindurch und schloss zum 1:0 ab. Hindelangs Taktik war mit einem Schlag über den Haufen geworfen. Der Sportclub beschränkte sich in der Folgezeit auf Standards, bei denen seine Innenverteidiger allerdings vergeblich versuchten, aus ihrer Lufthoheit Kapital zu schlagen.

Während die Gastgeber auch nach der Pause nicht viel investieren mussten, intensivierten die Altenstädter ihr Bemühen, zum Ausgleich zu kommen. Robert Kanzler hatte Pech, dass Weßlings Keeper Johannes Urban seinen Kopfball noch von der Linie fischte. Auch bei Kadircan Yapicis Schuss, der knapp am rechten Pfosten vorbeistrich, fehlte nicht viel. Das war es aber auch schon wieder, weil sich in der 66. Minute sowohl Georgios Mavrokefalos als auch Yasin Akcakaya eine Zeitstrafe von zehn Minuten einhandelten. „Weil sie einfach ihren Mund nicht halten“, schimpfte der Trainer.

Die Einladung, gegen neun Altenstädter die Entscheidung herbeizuführen, nahmen die Weßlinger nur zu gerne an. Nach einem langen Ball konnte TSV-Keeper Alexander Traxel zunächst überragend klären, doch der Abpraller fiel Luis März-Vorisek auf den Kopf, der sich nicht zweimal bitten ließ (70.). „Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht“, ärgerte sich Hindelang, dass sich sein Team den Stecker selbst frühzeitig gezogen hatte. Da war es dann völlig ohne Belang, dass März-Vorisek quasi mit dem Abpfiff aus stark abseitsverdächtiger Position noch zum 3:0 traf.

An ein Aufbäumen war nach dem 0:2 ohnehin nicht mehr zu denken, dafür fehlte den Gästen mehrheitlich die Moral. „Robert Kanzler ist 36 Jahre alt und haut sich richtig rein und die anderen tun nichts“, zog der Coach mit einem Großteil seiner Mannschaft scharf ins Gericht. Zweieinhalb Tage bleiben ihm, um seine Fußballer für die Partie in Holzkirchen wieder aufzurichten. Allerdings werden ihm wie schon in Weßling wieder fünf Akteure aus diversen Gründen fehlen. Schwerer wiegt jedoch, dass dem Coach die Selbstüberzeugung in Weßling abhanden gekommen ist. „Ich hinterfrage mich sehr“, begann Hindelang an sich selbst zu zweifeln, ob er alles richtig gemacht hat. Man mag das momentan für überzogen halten. Aber vielleicht folgen seine Spieler ja dem Beispiel ihres Trainers und ändern selbstständig, was bei ihnen persönlich seit geraumer Zeit nicht mehr stimmt. (hch)

Statistik

SC Weßling 3 TSV Altenstadt 0

Tore: 1:0 (8.) Eberle, 2:0 (70.) März-Vorisek, 3:0 (90.) März-Vorisek. Gelbe Karten: Weßling 1, Altenstadt 3. Zeitstrafen: Altenstadt: Mavrokefalos, Akcakaya (beide 66.). Schiedsrichter: Franz Bernlochner. Zuschauer: 60