Altenstadt gewinnt hitzige Partie gegen Eichenau

Zahlreiche strittige Szenen und dementsprechend viel Gesprächsstoff hat das Spiel zwischen dem TSV Altenstadt und dem FC Eichenau in der Kreisliga 2 geliefert.

Altenstadt – Mit 3:2 (1:1) setzten sich die Altenstadter durch und konnten zumindest über das Ergebnis glücklich sein. Mit dem Spiel an sich waren beide Mannschaften nicht zufrieden, genau so wenig wie mit der Leistung des Schiedsrichters, der in der zweiten Halbzeit immer mehr in den Mittelpunkt des Geschehens rückte. Ihren Höhepunkt erreichten die Diskussionen in der 74. Spielminute, als der Schiedsrichter nach minutenlanger Debatte einen zuvor gegebenen Treffer zurücknahm.

„Das habe ich auch noch nie erlebt“, sagte Altenstadts Spielertrainer Christoph Schmitt nach der Partie. Was war passiert? Die Eichenauer waren im Angriff, Kilian Stotz zog an der Strafraumkante in die Mitte, wobei er zu Fall kam. Der Ball sprang am herauseilenden TSV-Keeper Alexander Traxel vorbei zu einem Eichenauer, der zunächst einen Altenstadter auf der Linie anschoss, ehe er den Ball im Tor versenkte. Der Schiedsrichter gab den Treffer zum vermeintlichen 3:3.

Anschließend redeten die Altenstadter auf den Schiedsrichter ein und erklärten ihm, der Spieler habe im Abseits gestanden, da er näher zum Tor war als der Torhüter und auch sonst nur ein Verteidiger im Weg gestanden habe. Daraufhin nahm der Unparteiische das Tor zurück und entschied zum Unmut des FCE auf Abseits.

Schiedsrichter nimmt Tor zurück, Gäste geraten in Rage

Bereits zuvor waren die Gäste aufgrund mehrerer ausgebliebener Strafstoßpfiffe in Rage gewesen. „Da hätten wir uns nicht beschweren dürfen“, gestand Schmitt. Insgesamt sprach der Trainer von einem „extrem wichtigen Sieg in einer harten und umkämpften Partie“. Durch den Dreier springen die Altenstadter ins obere Tabellendrittel.

Franz Demmler (23.) hatte die Gastgeber in einer schwachen ersten Halbzeit in Führung gebracht. Die währte allerdings nicht lang, denn nach einem langen Ball fiel der Ausgleich (28.). In Halbzeit zwei war mehr Schwung in der Partie. Per Kopf brachte Dominik Streit den TSV nach einem Freistoß erneut in Front. Doch die Antwort fiel durch einen Foulelfmeter prompt. Den dritten Führungstreffer durch Christoph Schmitt vermochte der FCE schließlich nicht mehr auszugleichen. Schmitt hatte den Ball aus gut 35 Meter gefühlvoll über den Keeper geschlenzt. „Ich hatte schon vorher gesehen, dass er immer weit draußen steht“, erklärte Schmitt, „und mir vorgenommen, es einmal aus der Ferne zu probieren.“

