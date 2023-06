„Ich habe sehr viel dazu gelernt“: Hindelang bleibt Trainer des TSV Altenstadt

Von: Christian Heinrich

Teilen

Daniel Hindelang bleibt Trainer der TSV Altenstadt. © Halmel

Daniel Hindelang wird auch in der kommenden Saison die Fußballer des TSV Altenstadt betreuen.

Altenstadt – „Ich bin froh, dass der Verein sein Vertrauen in mich setzt“, ist der 34-jährige Coach dankbar für eine weitere Saison beim Kreisligisten vor den Toren Schongaus. Der Übungsleiter mit der UEFA-B-Lizenz trat im vergangenen Jahr die Nachfolge von Spielertrainer Christoph Schmitt an, der sich zum Bezirksligisten SV Raisting verabschiedet hatte.

Hindelang erlebte ein schwieriges erstes Jahr in Altenstadt, an dessen Ende der verdiente Klassenerhalt in der Kreisliga stand.

„Ich habe sehr viel dazugelernt“, betrachtete er seine erste Saison beim TSV als Lehrzeit. Der engagierte Trainer verstand es jedoch sehr gut, die unterschiedlichen Mentalitäten im Team unter einen Hut zu bringen. „Es sind sehr viele verschiedene Charaktere bei uns, die du alle etwas anders anfassen musst.“ Er stellte fest, dass er auch als Pädagoge gefordert war. Das gelang dem ehemaligen Coach des TSV Steingaden ausgezeichnet. Es dauerte nicht lange, da harmonierte der gesamte Kader, der auch in der kommenden Runde komplett zusammenbleibt, hervorragend miteinander. Dass die Mannschaft bis zum letzten Spieltag um ihre Existenz in der Kreisliga bangen musste, war eher dem Verletzungspech zuzuschreiben als ihrem allgemeinen Niveau. Der 3:1-Erfolg im letzten Saisonspiel über den SC Fürstenfeldbruck unterstrich einmal mehr, was der Coach in seiner Amtszeit alles bewirkt hatte.

Für die kommende Saison kann Hindelang mit sieben A-Junioren planen, die den Jugendbereich verlassen werden und in den Kader der Erwachsenen integriert werden sollen. „Da sind sehr gute Jungs“, freut er sich schon auf die Zugänge, „da ist Potenzial da“. Verzichten muss er in Zukunft nur auf die Dienste von Robert Kanzler, der sich künftig ausschließlich der Reserve-Mannschaft widmen möchte.

Ziel wird es für die erste Mannschaft auch im nächsten Jahr sein, wieder die Klasse zu sichern. Allerdings ist dem Coach klar, dass dies um einiges schwerer werden wird als in der abgelaufenen Runde. Hindelang möchte sein Team deshalb in der Vorbereitung so fit bekommen, dass es sich für die Meisterrunde qualifiziert und damit der Abstiegsgefahr vornherein aus dem Weg geht. (Christian Heinrich)