Viele Tore, keine Punkte: Altenstadt verliert Spektakel gegen Penzing

Von: Christian Heinrich

Rennen und kämpfen: Sowohl dem TSV Peiting (in roten Trikots) als auch dem TSV Altenstadt (hier eine Szene aus dem Hinspiel) steht in der Kreisliga 2 eine arbeitsreiche Frühjahrsrunde bevor. © Roland Halmel

„Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, lautete das Fazit von Christoph Schmitt nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs.

Altenstadt – Der Spielertrainer des TSV Altenstadt wusste aber auch, dass seiner Mannschaft etwas Wesentliches fehlte, um beim FC Penzing als Sieger den Platz zu verlassen. „Durch unser Unvermögen haben wir es nicht verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen.“. So gingen die Punkte an den FC, der sich am Ende mit 4:3 (2:2) behauptete.

Richtig viel Spaß an dieser Begegnung hatten vor allem die Zuschauer, die sich über fehlende Abwechslung nicht beklagen konnten. Anders fiel die Bewertung des Trainers aus, der dem Geschehen nur mäßiges Niveau attestierte. „Das Ganze hatte viele Aspekte von einem Trainingsspiel“, stellte er fest. Weil beide Mannschaften nicht konnten oder wollten, lag der Schwerpunkt fast vollständig auf der Offensive. Schweißtreibende Arbeit in der Abwehr stand dagegen nicht so hoch im Kurs.

„Es hätten in der ersten Halbzeit noch mehr Tore sein können“, konstatierte der Coach. Als Moritz Schulz Mitte der ersten Hälfte zum 1:0 für Penzing getroffen hatte, löste er damit eine Initialzündung aus. Erst schaffte Franz Demmler den Ausgleich, denn legten die Platzherren sofort wieder nach, bevor Kadircan Yapici erneut egalisierte. „Wir waren in der Defensive alle nicht auf der Höhe“, monierte Schmitt.

Nach dem Wechsel agierten beide Teams zunächst weniger fahrig. Allerdings übernahmen nun die Gastgeber das Kommando. Es dauerte jedoch bis in die Schlussphase, ehe die nächsten Tore fielen – dann aber reichlich. Mit einem Doppelschlag sorgte Penzing für die Vorentscheidung. Altenstadt hatte dem nur noch das 3:4 durch Franz Demmler entgegenzusetzen. „Wir waren vom Kopf noch nicht ganz bei der Sache“, so Schmitt. Zwar scheinen seine Kicker ihre Qualitäten in der Defensive vorübergehend eingebüßt zu haben, doch das lässt sich in den kommenden Wochen noch beheben. Zumal die Mannschaft anders als zahlreiche Konkurrenten bisher nicht so gravierend von Corona betroffen ist. CHRISTIAN HEINRICH

FC Penzing - TSV Altenstadt 4:3

Tore: 1:0 (25.) Schulz, 1:1 Demmler (30.), 2:1 (31.) Dietmaier, 2:2 (39.) Yapici, 3:2 (81.) Dietmaier , 4:2 (84.) Wille, 4:3 (89.) Demmler. Gelbe Karten: Penzing 3, Altenstadt 1. Schiedsrichter: Markus Schwenk. Zuschauer: 100.