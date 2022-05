TSV Altenstadt: Unentschieden gegen Maisach - Schützenhilfe für den TSV Bernbeuren

Von: Christian Heinrich

Philipp Bartmann schoss das 1:0. Foto: TSV Altenstadt © TSV Altenstadt

Der TSV Altenstadt spielte Unentschieden gegen den SC Maisach. Damit konnte der TSV dem TSV Bernbeuren Schützenhilfe im Kampf um den Klassenerhalt liefern.

Altenstadt – Zumindest ein bisschen konnte der TSV Altenstadt den Landkreiskollegen aus Bernbeuren helfen. Mit dem 1:1-Unentschieden beim SC Maisach sorgte die Mannschaft von Trainer Christoph Schmitt dafür, dass die abstiegsbedrohten Fußballer vom Auerberg vor dem letzten Kreisliga-Spieltag noch darauf hoffen können, direkt die Klasse zu halten. „Bernbeuren hat noch einmal die Chance“, freute sich der Coach für den Rivalen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau. Vorwerfen lassen mussten sich seine Kicker nichts. „Wir haben unser Gesicht gewahrt“, stellte Schmitt klar. Der TSV ließ von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, dass er in Maisach nichts zu verschenken hatte. „Wir waren in der ersten Halbzeit gut im Spiel“, konstatierte er eine engagierte Leistung seiner Elf.

Um so erstaunlicher war, dass der Sportclub überhaupt keine Anstalten machte, das Kommando an sich zu reißen. Der Tabellenvorletzte zeigte laut Schmitt so gut wie keine Bemühungen, selbst aktiv zu werden. Am Ende habe der SC sogar noch jede Menge Glück gehabt, dass die Gäste nicht mehr aus ihren Chancen machten. „Wir haben es nicht geschafft, ein Tor zu erzielen“, haderte der Coach mit seinen Angreifern in Halbzeit eins. Am nächsten kam der Führung noch Tobias Graun, der allerdings nur den Pfosten traf.

Mitte der zweiten Halbzeit erzielten die Altenstädter nach einem Freistoß von Graun durch einen Kopfball von Philipp Bartmann das längst überfällige 1:0. Zu diesem Zeitpunkt kamen die Platzherren bereits stärker auf. „Man hat gemerkt, dass Maisach mehr gedrückt hat“, stellte Schmitt fest. Dem Gegner war endlich ein Licht aufgegangen, in welch’ bedrohlicher Lage er sich befand. Vier Minuten nach dem Rückstand markierte Markus Schneider den Ausgleich. Dabei blieb es, weil dem Sportclub auf einmal wieder das Herz in die Hose fiel. „Sie sind nicht mit letzter Konsequenz nach vorne gegangen“, war Schmitt schon überrascht, dass sich der Gegner mit dem Punktgewinn zufrieden gab. So hatte er am Ende wenigstens auch noch etwas in der Hand. (Christian Heinrich)

Statistik

SC Maisach 1 TSV Altenstadt 1 Tore: 0:1 (67.) Bartmann, 1:1 (71.) Schneider. Gelbe Karten: Maisach keine, Altenstadt 1. Schiedsrichter: Florian Pioch (SV Achsheim). Zuschauer: 100.