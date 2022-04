TSV Altenstadt: Kreisligist rückt dem Klassenerhalt immer näher

TSV Altenstadt: Duell gegen Tabellenzweiten VSST Günzlhofen-Oberschweinbach steht an

Von: Christian Heinrich

Den Gegner auf den Boden zwingen: Die Altenstadter (in weißen Trikots, hier Kadircan Yapic, re., und Dominik Streit) im Heimspiel gegen Bernbeuren im vergangenen November) wollen gegen den Tabellenzweiten Günzlhofen für eine Überraschung sorgen. © tobias gutmann

Der TSV Altenstadt muss am Donnerstag gegen den VSST Günzlhofen-Oberschweinbach bestehen. Die Gäste könnten mit einem Sieg auf einen Punkt an Tabellenführer TSV Peiting rücken.





Altenstadt – An einen Anruf kann sich Christoph Schmitt nicht erinnern. „Ich habe nichts mitbekommen“, berichtet der Trainer des TSV Altenstadt. Im Vorfeld habe es kein Hilfegesuch aus Peiting gegeben. So ganz unwahrscheinlich wäre eine solches Ansinnen allerdings nicht gewesen. Seine Mannschaft erwartet am heutigen Donnerstagabend den VSST Günzlhofen im eigenen Stadion (20.30 Uhr). Der Tabellenzweite der Kreisliga 2 weist nur drei Punkte weniger als der Spitzenreiter aus Peiting auf. Mit einem Sieg über den Verfolger könnte Altenstadt dem Nachbarn aus dem Landkreis einen großen Gefallen im Titelkampf erweisen. „Aber aus Peiting kam nichts“, stellte Schmitt fest.

Vielleicht liegt es auch daran, dass man beim Branchenprimus absolutes Vertrauen zu den Altenstädtern besitzt. Auf die eigene Situation hinzuweisen, schließt sich für den Ligaprimus von selbst aus, da der Sechste der Rangliste selbst über ein berechtigtes Eigeninteresse verfügt, den VSST zu schlagen. Der Abstand zum ersten Relegationsplatz, den momentan die FT Jahn Landsberg innehat, beträgt sieben Punkte. Das ist kein dickes Polster, wenn man bedenkt, dass in dieser Saison noch sieben Begegnungen zu absolvieren und 21 Zähler zu verteilen sind. „Wir brauchen noch einige Punkte, um sicher zu gehen, dass wir in der Liga bleiben“, räumt Schmitt ein. So gesehen ist seine Mannschaft durchaus noch gefordert.

TSV Altenstadt: Kreisligist rückt dem Klassenerhalt immer näher

Den ersten Schritt zum Klassenerhalt hat der TSV am vergangenen Sonntag in Oberweikertshofen unternommen. Durch den 2:0-Sieg beim Tabellenfünften konnte das Team die eigene Lage stabilisieren, die nach der 3:4-Niederlage in Penzing etwas schwankend war. „Der Druck ist nicht mehr ganz so groß“, ist der Coach erleichtert, dass seine Elf die Spezialaufgabe gegen Günzlhofen mit einer gewissen Gelassenheit angehen kann. Dass es ein dickes Brett gegen eine der spielstärksten Mannschaften der Kreisliga 2 zu bohren gilt, ist ohnehin jedem bewusst. Im Hinspiel mussten sich die Altenstädter zwar nur knapp mit 1:2 beugen, doch das Ergebnis gibt die eigentlichen Kräfteverhältnisse auf dem Rasen kaum wieder. „Wir haben verdient verloren“, konstatierte Schmitt.

Der Altenstadter Spielertrainer kann für die anstehende Herausforderung fast auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Nur Anderson Mwarabu befindet sich schon in Osterurlaub. Dafür kehrt Jakob Reßl wieder ins Aufgebot zurück. Das sollte reichen, um den VSST vor Probleme zu stellen. In Peiting scheint man jedenfalls fest davon auszugehen. (Christian Heinrich)