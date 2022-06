TSV Bernbeuren aus der Kreisliga abgestiegen: „Sind personell auf dem Zahnfleisch dahergekommen“

Von: Roland Halmel

Teilen

Abpfiff, 2:4-Niederlage, Abstieg: Die Enttäuschung war den Bernbeurer Spielern nach Spielschluss anzusehen, während die Maisacher ihre Rettung feierten. © Halmel

Der TSV Bernbeuren verliert das Alles-oder-Nichts-Spiel gegen den SC Maisach. Feuerwehrmann Deli klagt über eine Relegation mit personellen Brandherden.

Bernbeuren – Für das entscheidende Relegationsspiel gegen den SC Maisach reaktivierte der TSV Bernbeuren den früher Coach Daniel Deli. Der Feuerwehrmann an der Seitenlinie konnte den Abstieg aber nicht verhindern. Nach Verlängerung musste sich der TSV in Utting mit 2:4 geschlagen geben.

„Schade, das Ergebnis muss man leider so hinnehmen“, bedauerte Deli, dass seine Rettungsmission nicht von Erfolg gekrönt war. „Wir sind personell auf dem Zahnfleisch daher gekommen“, machte er letztlich den Ausfall zahlreicher Stammkräfte und Leistungsträger dafür verantwortlich, warum es gegen Maisach nicht reichte. „Es war ein harter Fight mit einigen unglücklichen Toren.“



Unerfreulicher Start

Der Auftritt seiner Elf in Utting begann denkbar unerfreulich begann. Gleich die erste Aktion der Maisacher endete mit einem Elferpfiff. Vom Punkt ließ sich Ludwig Steinhart (2.) die Chance zur Führung nicht entgehen.



Der auf mehreren Positionen umgestellte TSV brauchte danach einige Zeit um sich zu finden. Maisach versuchte dagegen nachzulegen. Keeper Wolfgang Meyer wehrte aber die Versuche von Stefan Wörl (18.) und Steinhart (32.) ab.



Völlig aus dem Nichts schlugen dann die Beurer zu: Aus 18 Metern zirkelte Moritz Witter (35.) den Ball zum 1:1 in den Winkel. Die Partie nahm danach an Fahrt auf. Ein Maisacher Freistoß (42.) landete am Pfosten und der anschließende Schuss von Wörl (43.) ging über den TSV-Kasten. Auf der Gegenseite sorgte Martin Schmölz (45.) mit einem Kopfball für Gefahr.



Unmittelbar nach dem Wechsel verzog Nico Riedl (47.) einen Kopfball für den SCM, der wenig später jubelte. Das Schiedsrichtergespann um Gerhard Kirchbichler erkannte den vermeintlichen Treffer wegen Abseits aber nicht an.



Stattdessen gerieten wenig später die TSV-Fans unter den 400 Zuschauer aus dem Häuschen, als Michel Boos (60.) alleine aufs Tor zusteuerte und zum 2:1 einnetzte. Die Beurer hatten dabei aber Glück, dass der Unparteiische ein Foul zuvor an einem Maisacher übersehen hatte.



Der SCM brauchte einige Zeit, um sich von diesem Rückschlag zu erholen. Erst in der Schlussphase drängten die Maisacher vehement auf das TSV-Tor. Bernbeuren verteidigte aber fast alles weg.



Später Ausgleich

Kurz vor Schluss entwischte aber Goodluck Obianuka. Sein Schuss landete am Pfosten und den Nachschuss versenkte Wörl (87.) zum 2:2-Ausgleich, der beiden Teams die Verlängerung bescherte.



In der dominierte wie schon davor der Kampf das Geschehen, bis der SCM erneut bei einem Abpraller Glück hatte. Moritz Cords (100.) stand goldrichtig, um zum 2:3 einzuschieben. Die Beurer warfen danach alles nach vorne. Boos (110.) hatte auch den Ausgleich auf dem Fuß. Er scheiterte aber an SCM-Keeper Leonhard Spicker. Wenig später verursachte Fabian Hofmann einen weiteren Elfmeter und den nutzte erneut Steinhart zum 2:4 (117.). Damit war der Abstieg des TSV in die Kreisklasse besiegelt.