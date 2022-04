Bernbeuren: Furioses Unentschieden gegen Penzing - Hasche gleicht in der 90. aus

Von: Christian Heinrich

Michael Boos (am Ball): Stürmer und Trainer des TSV Bernbeuren © Roland Halmel

Bernbeuren und Penzing trennten sich Unentschieden. Nach 0:2 Rückstand stellte der TSV die Partie kurzzeitig auf 3:2. Hasche glich für die Hausherren noch aus.

Bernbeuren – Am Ende ging es nur noch darum, ein vollkommen verrücktes Spiel richtig einzuordnen. Denn das 3:3 (0:1)-Unentschieden, mit dem das Duell zwischen dem FC Penzing und dem TSV Bernbeuren endete, war dazu angetan, zahlreiche Interpretationen zuzulassen. Michael Boos entschied sich dafür, den einen Zähler, den sich seine Mannschaft gegen den Favoriten erkämpfte, als Punktgewinn zu interpretieren.

„Das wird uns Auftrieb für die nächsten Wochen geben“, ist sich der Trainer des TSV sicher.

Diese Deutung fiel ihm jedoch nicht ganz so leicht. Hätte er ein Remis vor dem Anpfiff dankend angenommen, rief das 3:3 nach Spielschluss zwiespältige Gefühle in ihm wach. Seine Elf hatte eine kuriose Partie abgeliefert. Zunächst konnte sie nicht vom Platzverweis für Penzings Thomas Kramer profitieren, der Manuel Jäger als letzter Mann im Strafraum von den Beinen geholt hatte. Trotz der Überzahl lagen die Bernbeurener nach 55 Minuten mit 0:2 hinten. „Sehr bitter“, kommentierte Boos den Rückstand. „Wir lassen uns zu leicht ausspielen.“ Da war es dann auch egal, ob Philipp Haag aus dem Spiel heraus sowie Jonas Wille nach einer Ecke trafen.

Dass der klare Rückstand die Mannschaft nicht zu Boden warf, sondern sie erst richtig aufrüttelte, zählt zu jenen Besonderheiten und Stärken, die den TSV im Abstiegskampf der Kreisliga 2 auszeichnen. „Es ist ein Wahnsinn“, konnte Boos es selbst nicht glauben, wie seine Kicker durch Robert Harsch, Manuel Jäger und Adrian Natzeder das Spiel in nur 23 Minuten vollkommen drehten. Aber irgendwie griffen in dieser Phase alle Automatismen. Der reaktivierte Roman Lerchenmüller dirigierte die eigene Abwehr und Patrick Landes, der ebenfalls auf die Zähne biss, nur um seine Kollegen zu unterstützen, führte im Mittelfeld glänzend Regie.

Dieser Einsatz wäre eigentlich drei Punkte wert gewesen, wenn nicht in der letzten Minute Robert Harsch ein Laufduell gegen einen Penziger Stürmer verloren und sich nur noch durch ein Foulspiel in allerhöchster Not zu helfen gewusst hätte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Michael Hasche zum Endstand von 3:3, von dem Boos nicht so recht zu sagen wusste, welche Bedeutung er eigentlich besaß.

In der Tabelle liegt der TSV Bernbeuren nach dem sechsten Unentschieden in dieser Saison auf dem zehnten Rang und hat einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone, die bei Rang zwölf beginnt. (Christian Heinrich)

Statistik

FC Penzing 3

TSV Bernbeuren 3

Tore: 1:0 (44.) Haag, 2:0 (54.) Wille, 2:1 (57.) Harsch, 2:2 (73.) Jäger, 2:3 (80.) Natzeder, 3:3 (90.) Hasche (Foulelfmeter). Gelbe Karten: Penzing 2, Bernbeuren 5. Rote Karte: Penzing: Kramer (17., Notbremse). Schiedsrichter: Tobias Sommer. Zuschauer: 111.