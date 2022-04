TSV Bernbeuren: „Die Jungs, die reißen das“ - Trainer Michael Boos glaubt an Klassenerhalt

Von: Christian Heinrich

Er macht heute unfreiwillig Pause: Bernbeurens Torhüter Wolfgang Meyer sah am vergangenen Spieltag die rote Karte. er ist für die Partie in Eichenau gesperrt. © halmel

Im Kampf um die Klasse ist der TSV Bernbeuren heute Abend beim FC Eichenau geladen. Die Gastgeber haben einen Zähler mehr als die Gäste.

Bernbeuren – Man darf sich fragen, warum sich Michael Boos dafür entschieden hat, Trainer beim TSV Bernbeuren zu werden und nicht Politiker. Der Coach besitzt eine Eigenschaft, die man Bundestag, seinen Ministern oder dem Kanzleramt gern wünschen würde: Er ist in der Lage, Zuversicht zu verbreiten. „Die Jungs, die reißen das“, ist der Coach des Kreisligisten überzeugt, dass sein Team die Klasse halten wird.

Man könnte diese Ankündigung auch als Zweckoptimismus interpretieren, schließlich reißen die Herausforderungen nicht ab, mit denen die Kicker aus dem Lechtal konfrontiert werden. Zunächst mussten sie es verkraften, dass nach dem Abschied ihres langjährigen Trainers Daniel Deli keine Kontinuität auf der Trainerbank einzog, sondern sich die Kandidaten die Klinke in die Hand gaben.

TSV Bernbeuren: Sieben Partien haben die Kreisligisten noch vor der Brust

Gleichzeitig riss die Verletzungsmisere nie ab. Mit Roman Lerchenmüller, Patrick Landes, Marius Birk und Boos selbst fallen inzwischen vier Routiniers für mehrere Wochen beziehungsweise Monate aus. Und dann sorgte noch die Pandemie dafür, dass sich fast die gesamte Mannschaft mit dem Coronavirus infizierte. Besonders die Nachwirkungen machten dem Team so sehr zu schaffen, dass die beiden ersten Begegnungen in diesem Jahr gegen Mammendorf und Fürstenfeldbuck verloren gingen, weil die Kicker noch nicht vollständig bei Kräften waren.

Das allein hätte eigentlich schon ausgereicht, um jede Mannschaft aus der Kurve zu schleudern. Die Bernbeurener müssen darüber hinaus wegstecken, dass sie von den letzten sieben Spielen in dieser Saison sechs in der Fremde austragen müssen. Beim nächsten Auswärts-Auftritt am heutigen Donnerstag beim FC Eichenau (19.30 Uhr) müssen sie zudem noch auf Torhüter Wolfgang Meyer verzichten, der am Ostermontag in Maisach die rote Karte für ein Handspiel außerhalb des Strafraums gesehen hatte. Für ihn wird Wolfgang Keck zwischen den Pfosten stehen, der in dieser Saison bisher nur für die Reserve zum Einsatz gekommen ist.

TSV Bernbeuren: Trainer Michael Boos glaubt an die Trendwende

„Er ist eine erfahrene Socke, da mache ich mir keine Sorgen“, gibt sich Boos gelassen. Die Ruhe und den Optimismus, den er ausstrahlt, haben inzwischen auf die Mannschaft übergegriffen, obwohl die meisten Kicker noch jung sind und das Thema „Abstiegskampf“ nur aus den Erzählungen ihrer Großväter kennen. In Maisach drehte der TSV noch einen 0:2-Rückstand und hätte fast gewonnen, wenn nicht zum Schluss der Ball Pingpong mit den gegnerischen Torstangen gespielt hätte. „Wir sind stolz auf die Truppe, denn sie hat Moral bewiesen“, so Boos. Er stellt klar, dass diese Reaktion mehr als ein Lebenszeichen gewesen sei. Es könnte die Trendwende zum Besseren für den Tabellenzehnten der Kreisliga 2 gewesen sein, den nur noch ein einziger Punkt von der Abstiegszone trennt.

Was Boos so sicher macht, ist der spezielle Geist, der in der Mannschaft und im gesamten Ort herrscht. „Man merkt, wir in Bernbeuren sind ein eingeschworener Haufen“, sagt er. „Da ist es klar, dass wir bis zum Schluss kämpfen.“ Der gute Geist könnte dafür sorgen, dass all die Widrigkeiten, mit denen sich die Elf in dieser Saison auseinandersetzen musste und muss, ihr letztendlich das Selbstbewusstsein bescheren, um sich allen Herausforderungen zum Trotz in der Liga zu behaupten. „Jetzt ist die Mannschaft im Kern in der Verantwortung“, stellt Boos klar, dass es kein auswärtiger Trainer ist, der diese Bürde trägt, sondern jeder einzelne Spieler selbst.

Das zeigt inzwischen auch bei ihm selbst Wirkung. Obwohl er sich gegen Fürstenfeldbruck eine heftige Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen hat, geht er davon aus, dass er Mitte Mai seine Mannschaft wieder unterstützen kann. Daraus spricht nicht nur Zuversicht, sondern auch Tatkraft, wie man sie in diesen Tagen manchem Politiker gerne wünschen würde. (Christian Heinrich)