TSV Bernbeuren: Niederlage gegen Fürstenfeldbruck - Marius Birk muss ins Krankenhaus

Nur noch Zuschauer: Bernbeurens Michael Boos zog sich in der 27. Minute eine Zerrung zu. © Wieland

Im Kellerduell gegen den SC Fürstenfeldbruck zieht Bernbeuren den Kürzeren. Zudem wird der TSV in den nächsten Wochen auf Birk und Boos verzichten müssen.

Bernbeuren – „Wir sind alle ein bisschen niedergeschlagen“, stellte Roman Lerchenmüller nach der 1:2- Pleite im Abstiegsduell der Fußball-Kreisliga gegen den SC Fürstenfeldbruck fest. In den Schmerz über die Niederlage mischte sich beim Bernbeurener Trainer auch ein wenig Verzweiflung. Nach einem Zusammenprall mit dem gegnerischen Torhüter und einem Verteidiger war Marius Birk so unglücklich auf die Schulter gefallen, dass er vom Krankenwagen abgeholt werden musste.

Während Lerchenmüller kurz nach dem Abpfiff in seinem Fall noch keine Diagnose stellen konnte, war der Befund bei Michael Boos klar: Zerrung. Die beiden Spieler werden dem TSV in den nächsten Wochen fehlen. Und auch auf die erhofften drei Punkte gegen Bruck musste der Coach verzichten.

„Wir kriegen zu einfache Gegentore“

Seine Mannschaft spielte wieder mit all der Leidenschaft, die für sie charakteristisch ist. Aber das reichte wie schon gegen den SV Mammendorf nicht aus. Die Gründe dafür lagen in der Anfangsphase. Wieder einmal funktionierte die Abstimmung zwischen Torhüter Wolfgang Meyer und seinen Verteidigern nicht optimal. So war nach nur acht Minuten Nico Bräuning der erste Nutznießer. „Wir kriegen zu einfache Gegentore“, monierte der Coach. Das zweite musste dann Simon Hofmann auf seine Kappe nehmen, der einen Freistoß unglücklich in die eigenen Maschen abfälschte. „Wenn du in jedes Spiel mit einem klaren Plan gehst und der nach kurzer Zeit wieder verworfen wird, gibt das der Mannschaft keine Stabilität“, stellte Lerchenmüller fest. So war das Konzept des Übungsleiters, dem Gegner die Initiative zu überlassen, schnell über den Haufen geworfen. Für den Rest der Partie musste seine Mannschaft selbst aktiv werden, was ihr zunächst gut gelang. Neun Minuten vor der Pause gelang Johannes Birk der Anschlusstreffer.

Aber die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Aufholjagd erfüllten sich nicht. Bernbeuren spielte zwar drückend überlegen, aber vorne fehlte der Mannschaft ein Knipser.

Inzwischen ist der TSV voll im Abstiegskampf angelangt. Der verheißt nichts Gutes, zumal einige junge Spieler die Lücken ausfüllen müssen, die die Routiniers hinterlassen haben. Doch die Youngster meisterten ihre Aufgabe gegen Bruck mit Bravour. „Sie haben eine tolle Leistung gezeigt“, lobte der Coach. Wenigstens ein Lichtblick an einem dunklen Tag. (hch)

Statistik

TSV Bernbeuren 1 SC Fürstenfeldbruck 2

Tore: 0:1 (8.) Bräuning, 0:2 (28.) S. Hofmann (Eigentor), 1:2 (36.) J. Birk. Gelbe Karten: Bernbeuren 3 – Fürstenfeldbruck 5. Schiedsrichterin: Ariane Fichtl. Zuschauer: 70.