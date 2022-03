TSV Bernbeuren wehrt sich tapfer - aber Mammendorf ist zu stark

Von: Christian Heinrich

Gerade noch einmal gut gegangen: Bernbeurens Thomas Schmölz (im weißen Trikot) klärt vor dem einschussbereiten Maisacher Benedikt Wex. © holger wieland

Irgendwie konnte Roman Lerchenmüller sein Vorhaben bei seinem ersten Pflichtspiel auf der Bank des TSV Bernbeuren nicht umsetzen.

Bernbeuren – „Für uns ist das Ziel, in jede Partie zu gehen und das Beste herauszuholen“, sagte der neue Trainer des Kreisligisten, der nun zusammen mit Michael Boos die Mannschaft betreut. Viel herauszuholen war gegen den SV Mammendorf nicht.

Das lag überhaupt nicht an der kämpferischen Einstellung des Teams, die wieder einmal vorbildlich war. Die 0:2 (0:1)- Heimniederlage war den zahlreichen personellen Ausfällen zuzuschreiben, die der TSV in diesen Tagen verkraften muss. Von den 16 Kickern, die Lerchenmüller in seinem Kader hat, fehlten sechs, weil sie entweder verletzt oder erkrankt waren. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, stellte der Coach klar. Unter diesen Vorzeichen war einfach nicht mehr möglich.

Der Trainer hatte sich im Vorfeld seine Gedanken gemacht, wie er die Ausfälle am besten kompensieren kann. Er verordnete seiner Mannschaft eine streng defensive Ausrichtung, um dadurch die Kräfte zu schonen, die nicht ausreichend vorhanden waren. „Wir haben ein sehr laufintensives Spiel“, räumte er ein, dass er Abstriche machen musste. Zumal die Kicker aus der zweiten Mannschaft, die genauso aushalfen wie einige reaktivierte Akteure, überhaupt nicht den für eine Kreisliga-Begegnung erforderlichen Fitnesszustand besaßen. So weit die Theorie. In der Praxis änderte sich die taktische Einstellung bereits nach 20 Minuten, als Johannes Resl die Führung für die Gäste markierte.

Bernbeuren musste nun noch mehr laufen, als es eigentlich konnte und wollte, und es musste vor allem ein Tor schießen. Nur war das mit dieser Besetzung einfach nicht möglich. „Wir haben uns keine einzige Chance erarbeitet“, konstatierte Lerchenmüller. So ging es nur darum, das eigene Gehäuse so gut wie möglich zu verteidigen. Die beiden A-Junioren Moritz Witter und Elias Grotz hielten sich dabei wacker. „Beide brauchen noch ein stabiles Konstrukt um sich herum“, beschrieb es der Trainer. Die Youngster hatten es in der zusammengewürfelten Mannschaft nicht gerade leicht. Zum großen Rückhalt avancierte Wolfgang Meyer, der die Mammendorfer mit seinen Paraden zur Verzweiflung trieb. „Die hätten noch zwei, drei Tore mehr machen können“, bedankte sich der Übungsleiter bei seinem Keeper, dass er die Niederlage in überschaubaren Grenzen hielt. So gelang den Gästen nur noch ein weiterer Treffer in der letzten Minute. (Christian Heinrich)

TSV Bernbeuren 0 SV Mammendorf 2

Tore: 0:1 (20.) Resl, 0:2 (90.) Haag. Gelbe Karten: Bernbeuren 2, Mammendorf 0. Schiedsrichter: Daniel Stark. Zuschauer: 80.