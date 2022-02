Kindermann macht nicht weiter: TSV Bernbeuren wieder auf Trainersuche

Stimme der Vernunft behält die Oberhand

Martin Kindermann sprang im Oktober beim TSV Bernbeuren ein. Um ein Haar hätte er bis zum Sommer weitergemacht. Aber: „Meine Frau hat den Riegel vorgeschoben“.

Bernbeuren – Es gab wirklich den Moment, an dem Martin Kindermann schwach geworden ist. Der Fußballlehrer, der Mitte vergangenen Oktobers beim Kreisligisten TSV Bernbeuren als Interimslösung eingesprungen war, erwog ernsthaft, sein Engagement bis zum Saisonende zu verlängern. „Ich habe mir schon vorstellen können, dass ich es noch ein halbes Jahr mache“, gab der Coach zu.

Als Kindermann den Posten von Marco Schmitt übernahm, der aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als Trainer niedergelegt hatte, verliebte er sich schnell in eine Mannschaft, die aus echten Typen besteht. „Die machen privat alles miteinander“, berichtete er begeistert. Die Spieler treffen sich nicht nur zum Kicken in der Auerberg-Arena, sie gehen auch zusammen zum Wandern in die Berge, zum Skifahren oder zum Eishockeyspielen. Kindermann erkannte rasch, dass dieses außergewöhnliche Zusammengehörigkeitsgefühl „der Pluspunkt der Mannschaft“ ist, der ihn von vielen Konkurrenten unterscheidet.

Der gute Teamgeist änderte nichts daran, dass der Aufwand für den Übungsleiter hoch war. 50 Kilometer einfach beträgt die Distanz zwischen seinen Wohnort Eberfing und Bernbeuren. Bei zwei Trainingseinheiten unter der Woche und einem Spiel am Wochenende blieb sehr viel Zeit auf der Strecke liegen. Zumal sich die Intensität in der Vorbereitung auf die Rückrunde noch einmal gesteigert hätte. Weil er ein Fußballer durch und durch ist, hätte Kindermann die Belastung nicht gescheut. „Aber meine Frau hat dann den Riegel vorgeschoben.“ Er selbst spricht von der Stimme der Vernunft, die sich aus dem Hintergrund meldete.

Kindermanns Rücksicht auf seine Familie bringt den TSV in die Verlegenheit, nach einem Trainer zu suchen, der bereit ist, die geografischen Nachteile, die die Lage Bernbeurens im Grenzgebiet zwischen Oberbayern und dem Allgäu mit sich bringt, auf sich zu nehmen. Kommt der Coach wie Kindermann aus dem Osten, bedeutet das lange Fahrtzeiten ins Training und zu den Spielen. Ein Trainer aus dem Allgäu müsste zwar diesen Aufwand nicht investieren, aber er hätte sich mit einer Liga auseinanderzusetzen, die Richtung Fürstenfeldbruck tendiert und damit weit weg ist von seinem Lebensmittelpunkt.

Wie kräfteraubend das werden kann, erfuhr Marco Schmitt am eigenen Leib. Der Coach, der bereit war, „tausend Prozent“ für seinen Job zu geben, merkte sehr schnell, dass ihm die Pendelei zwischen seinem Wohnsitz in Kaufbeuren und der Auerberg-Arena schnell überforderte. Dabei war der Nachfolger von Daniel Deli erst in der letzten August-Woche fest ins Training eingestiegen, weil er den gesamten Monat, wie vorher vereinbart, urlaubend in der Türkei zugebracht hatte. Sein Vater Ludwig übernahm während seiner Absenz die Mannschaft und feierte mit ihr drei Siege in Serie. Als Schmitt junior gegen den SC Fürstenfeldbruck zum ersten Mal bei einem Punktspiel des TSV auf der Bank saß, verlor sie prompt mit 1:4. Es folgten zwar noch Heimsiege gegen Maisach und Penzing, aber aus den nächsten fünf Begegnungen heimste der TSV nur noch zwei Punkte ein und war seinen Platz an der Tabellenspitze und bald auch seinen Trainer endgültig los. Schmitt kündigte vorzeitig, weil die Strapazen einfach zu groß für ihn wurden.

Kindermann übernahm, nachdem ihn ein paar Bernbeurener Kicker, die er einst an der Realschule in Schongau unterrichtet hatte, ihn um diesen Gefallen gebeten hatten. Obwohl sein Einstand mit einem 2:0-Erfolg gegen Moorenweis verheißungsvoll verlief, folgten danach nur noch zwei Niederlagen und zwei Unentschieden. „Es war sehr durchwachsen“, stellte der Trainer selbstkritisch fest. Allerdings übernahm er die ungelösten Probleme, die schon seinem Vorgänger zugesetzt hatten. Nach fünf Spielen ohne Sieg hatte die Elf ihren Glauben an sich selbst verloren. Eine Serie von muskulären Verletzungen sorgte dafür, dass Leistungsträger wie Patrick Landes lange ausfielen. Außerdem verletzten sich im Derby gegen den TSV Peiting Adrian Natzeder (Sprunggelenk) und Simon Hofmann (Kreuzband) schwer.

„Ich habe mir genau erklären lassen, wie sie gewohnt waren zu spielen“, so Kindermann. Ihm war von Anfang an bewusst, dass er keine Wunderdinge vollbringen konnte, sondern wieder am Nullpunkt anfing. Deswegen verzichtete er darauf, „zu viel Neues reinzubringen“. Stattdessen baute er vielmehr auf „das auf, was sie können“. Als Tabellensiebter mit 22 Punkten nach 16 Partien und einem ausgeglichenen Torverhältnis von 29:29 gehen die Bernbeurener relativ gefestigt in die verbleibenden zehn Saisonspiele der Kreisliga 2. Ein Ruhekissen stellen die fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone jedoch nicht dar. Zumal noch eine wichtige Frage zu klären ist. Weil Kindermann aus Rücksicht auf seine Familie nicht als Übungsleiter weitermacht, fahndet der Verein weiter nach einem Nachfolger. Eine Alternative zeichnet sich jedoch schon ab, sollte sich kein externer Kandidat anbieten. „Wenn sie keinen Trainer finden, dann werden sie das nächste halbe Jahr intern lösen“, verriet Kindermann. (Christian Heinrich)