„Wir sind mit dem Ergebnis noch gut bedient“ – Burggen geht zu ersatzgeschwächt in Haunshofen unter

Lücken im Kader nach Grippewelle

Von Roland Halmel schließen

Für den TSV Burggen läuft es in der Aufstiegsrunde D der A-Klasse bis dato nicht nach Wunsch. Zwei Spiele, zwei Niederlagen – so lautet die Bilanz.

Haunshofen – Im Auswärtsspiel am gestrigen Sonntag beim SV Haunshofen verlor Burggen mit 2:5 (0:3). Die von Martin Fendt trainierten Haunshofener hingegen bewiesen, dass sie Ambitionen auf den Sprung in die Kreisklasse haben.

„Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung, wir waren sehr präsent“, lobte Fendt seine Mannen. „Der eigentlich noch höher hätte ausfallen müssen.“ Das sah Thomas Höfler ähnlich. „Wir sind mit dem Ergebnis noch gut bedient“, räumte Burggens Trainer ein.

Haunshofen dominierte das Spiel von Beginn an – hatte aber Schwierigkeiten, Chancen herauszuspielen

Die Gäste hatten sich ohnehin wenig ausgerechnet: „Wir haben derzeit eine Grippewelle im Team, ich hatte nur fünf Spieler aus der ersten Garnitur zur Verfügung.“ Coach Höfler musste vor dem Anpfiff ordentlich telefonieren und improvisieren, um überhaupt eine spielfähige Mannschaft auf den Platz zu bekommen.

Der Rasen präsentierte sich im Vergleich zu vielen anderen in der Region in einem Top-Zustand. Auf dem heimischen Geläuf gab der SVH von Beginn an den Ton an. Mit dem Herausspielen von Chancen taten sich die Hausherren aber erst einmal schwer.

Nach einem diskutierten Elfmeter geht Haunshofen in Führung

Dennoch gingen sie früh in Führung, da der Unparteiische eine Grätsche im Strafraum von TSV-Spieler Max Höfler gegen Moritz Deisenberger als elfmeterwürdig erachtete. „Ich habe es genau gesehen, er hat ihn gar nicht berührt“, monierte Coach Höfler vergeblich. SVH-Kapitän Andreas Steigenberger war es egal. Er versenkte den Strafstoß zum 1:0 (12.).

Danach vergaben die Platzherren zwei gute Möglichkeiten: Erst scheiterte Christian Schuster am besten Mann bei den Gästen, Torhüter Marco Schleich (14.), danach schoss er knapp am Tor vorbei (24.). Ins Tor traf schließlich Stefan Steigenberger – allerdings mit viel Dusel.

Steigenberger baut mit zwei weiteren Toren die Führung für Haunshofen aus

Nach einer Freistoßflanke von Andreas Ferg flog der Ball ins Gesicht des SVH-Spielers, prallte ab und flog unhaltbar zum 2:0 (32.) in die Maschen. Kurz vor der Pause wehrte Keeper Schleich noch einen verdeckten Schuss von Andreas Steigenberger zur Ecke ab.

Den Eckstoß nutzte Andreas Steigenberger, um auf 3:0 (45+1.) zu erhöhen. Die Burggener, die zu allem Überfluss auch noch Hannes Höfler mit einer Verletzung verloren, waren in der ersten Hälfte nur einmal gefährlich vor dem Kasten der Gastgeber aufgetaucht.

Dem TSV Burggen gelingen noch zwei Treffer, die aber schlussendlich nichts mehr am Ergebnis ändern

Nach der Pause erhöhte Andreas Tafertshofer (51.) umgehend auf 4:0 für Haunshofen. „Die Tore vor und nach dem Wechsel kamen zum richtigen Zeitpunkt“, sagte Fendt – und kritisierte: „Danach sind wir aber übermütig geworden.“ Allzu negative Folgen hatte das für Haunshofen aber nicht. Burggen verkürzte durch Max Höfler auf 1:4 (55.). Danach stellte Haunshofens Schuster auf 5:1 (65.).

In derselben Minute lenkte Marc Reichl eine Burggener Freistoßflanke ungewollt ins eigene Tor, was den Gästen das 2:5 bescherte. Letztlich war es aus Sicht der Hausherren auch verschmerzbar, dass sie in der Schlussphase noch hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt ließen. (Roland Halmel)

Statistik

SV Haunshofen 5 TSV Burggen 2

Tore: 1:0 (12.) A. Steigenberger, 2:0 (32.) S. Steigenberger, 3:0 (45.+1) A. Steigenberger, 4:0 (51.) Tafertshofer, 4:1 (55.) M. Höfler, 5:1 (65.) Schuster, 5:2 (65.) Reichl (Eigentor). Gelbe Karten: Haunshofen 2, Burggen 3. Schiedsrichter: Walter Timm. Zuschauer: 75.