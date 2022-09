TSV Burggen müht sich gegen Altenstadt - Lory verletzt

Von: Paul Hopp

Torschützen im Kampf um den Ball: Das Foto zeigt eine Szene im Mittelfeld mit Altenstadts Benjamin Streit (re.) und Burggens Max Höfler (2.v.r.). Das Geschehen verfolgen Florian Soffa (2.v.l.) und Stephan Peschke (l.). Foto: Holger Wieland © Holger Wieland

Der TSV Burggen hat beim 3:1-Heimsieg mit dem TSV Altenstadt einige Mühe. Die Tore waren dafür sehenswert.

Burggen/Altenstadt – Dem „Zickezacke“-Gebrüll im Jubelkreis des TSV Burggen fehlte die allerletzte Inbrunst. Und ein paar Dutzend Meter weiter wirkten die Spieler des TSV Altenstadt II auch nicht völlig am Boden zerstört, während sie, auf dem Rasen sitzend, den Worten von Trainer Erich Schmidt lauschten. Die entscheidenden Szenen waren in diesem Duell der A-Klasse 7 schon vor der Pause allesamt passiert.

Und angesichts der bisherigen Auftritte der Kontrahenten war der 3:1-Erfolg der Burggener auch keine allzu große Überraschung.

Gleichwohl beinhaltete die Partie einige durchaus sehenswerte Momente. „Unsere Tore waren richtig gut herausgespielt“, lobte Burggens Trainer Thomas Höfler. Tatsächlich gingen allen drei Treffern der Gastgeber feine Aktionen voraus. Vor dem 1:0 spielte Max Höfler seinen Kollegen Andreas Baumer zielgenau im Zentrum an. Der schüttelte mit einer flinken Drehung seinen Gegenspieler ab und traf mit flachem Distanzschuss (21.). Nur wenig später spielte Anton Hofmann einen langen Ball diagonal übers Feld; Max Höfler setzte sich durch und erhöhte auf 2:0 (27.). Beim dritten Burggener Treffer war Schütze Simon Höfler (42.) aus dem Mittelfeld heraus schön in Szene gesetzt worden – freistehend versenkte er den Ball. Das schönste Tor des Tages war davor den Altenstadtern gelungen: Benjamin Streit zog, im Anschluss an einen abgewehrten Ball, gute 20 Meter vor dem Burggener Gehäuse fast aus dem Stand ab – der Ball schlug zum 1:2 (36.) im Torwinkel ein. Burggens Coach Höfler fand’s weniger toll: „In jedem Spiel kassieren wir so ein blödes Ei.“

Die Gastgeber hatten zu Beginn Glück, nicht einem Rückstand hinterher laufen zu müssen. Altenstadt begann mit viel Schwung und zwei Riesenchancen. Bülent Köntek traf an die Latte (5.), Buenyamin Cengiz schoss nach gutem Konter freistehend drüber (8.). Gleich darauf musste Burggens Matthias Lory verletzt vom Feld. „Wahrscheinlich ein Muskelfaserriss“, sagte Coach Höfler. Just nach diesem Schreckmoment kam Burggen offensiv in Fahrt. Stefan Dopfer (10.) und Baumer mit einem Heber (15.) scheiterten noch knapp. In der Folge klappte es mit dem Toreschießen. Einen vierten Burggener Treffer vor der Pause verhinderte TSV-Keeper Mario Stegbauer mit einer Glanzparade (37.). Auf der Gegenseite rettete nach der Pause Burggens Torwart Marco Schleich gegen den frei stehenden Michael Schedel (48.).

Die Altenstadter boten, bis ab der 70. Minute die Kräfte schwanden, gut Paroli, hatten zeitweise mehr Ballbesitz. „Gekämpft haben sie“, lobte Gäste-Trainer Schmidt seine Elf, in der auch mehrere A-Jugendliche spielten. Die Personalprobleme der ersten Garnitur haben auch Auswirkungen auf die zweite Mannschaft. „Wir haben jede Woche eine andere Mannschaft“, so Schmidt. Er resigniert nicht: „Wir kämpfen und machen weiter.“

Für Burggen war der Erfolg nach zuletzt drei Unentschieden und einer Niederlage „ganz wichtig“, so Trainer Höfler. Zufrieden mit dem Auftritt war er nur bedingt: „Wir haben viele Bälle schlampig gespielt.“ Das bremste die Gastgeber, „so kam eben ein Arbeitssieg heraus“, sagte Höfler. (Paul Hopp)

TSV Burggen - TSV Altenstadt II 3:1

Tore: 1:0 (21.) Baumer, 2:0 (27.) M. Höfler, 2:1 (36.) Streit, 3:1 (42.) S. Höfler. Gelbe Karten: Burggen 0, Altenstadt 7. Schiedsrichter: Christoph Grotz. Zuschauer: 80.