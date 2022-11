Nach Einspruch im Wiederholungsspiel: Burggen springt in die Aufstiegsrunde nach Sieg gegen Schongau

Die letzte Hürde gemeistert: Burggen (in Blau) steht nach dem Sieg gegen Schongau in der Meisterrunde. Foto: wieland

FUSSBALL - 2:0 gegen Schongau reicht in A-Klasse 7 zu Rang drei

Von Roland Halmel schließen

Nach dem 2:0 (1:0)-Heimsieg im Wiederholungsspiel gegen den TSV Schongau ist TSV Burggen in der A-Klasse 7 auf Rang drei vorgerückt und hat damit die Aufstiegsrunde erreicht.

Burggen/Schongau – Geglättet waren die Wogen zwischen beiden Vereinen deshalb aber nicht. „Schongau hat nach der ersten Instanz Einspruch eingelegt und wollte das Urteil, das uns die Punkte zugesprochen hatte, nicht akzeptieren“, machte Burggens Abteilungsleiter Max Höfler seinem Unmut über das abgebrochene erste Derby – Burggen führte mit 3:2 – in der Schlussminute deutlich.

Bei der Neuansetzung war Burggen das spielbestimmende Team. „Der Sieg war klar verdient“, so Höfler. „Burggen wollte den Sieg mehr“, sagte Schongaus Klaus Becker, der Coach Peter Mahl vertrat. Die Hausherren bestimmten in der ersten Hälfte über weite Strecken das Geschehen. Matthias Lory brachte Burggen früh in Führung (15.). Dann schwächte sich Schongau durch eine rote Karte (32.). „Der Platzverweis geht in Ordnung“, urteilte Becker nach dem harten Einsteigen von Abraham Yamanoglu. Die Partie blieb dennoch lange spannend, bis Stefan Dopfer kurz vor Schluss das 2:0 gelang (89.). (rh)