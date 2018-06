Hohenpeißenberg: Meister mit Ansage

fussball: A-Klasse 8

von Stefan Schnürer schließen

Nach seinen namhaften Verpflichtungen ging der TSV Hohenpeißenberg als Titelfavorit in die A-Klasse 8. Die Mannschaft von Trainer Alex Sanktjohanser wurde den Erwartungen gerecht und holte sich verdient die Meisterschaft.

Wenige Minuten, nachdem Schiedsrichter Fridolin Angerer die Partie abgepfiffen hatte und der Aufstieg des TSV Hohenpeißenberg in die Kreisklasse perfekt war, schleppte Abteilungsleiter Robert Goldbrunner zwei Bierhumpen – Fassungsvermögen je Krug um die fünf Liter – auf den Rasen, wo die Hohenpeißenberger Spieler bereits ausgelassen feierten und sich gegenseitig mit Bier bespritzten. Und dann war’s passiert: An einem der Krüge waren der Griff sowie der Boden abgebrochen, mehrere Liter Alkohol ergossen sich auf den Rasen. Der Freude über den Titelgewinn in der A-Klasse 8 tat dies aber keinen Abbruch.

Trainer Alex Sanktjohanser wirkte so, als wäre ihm eine Zentnerlast von den Schultern genommen worden – auch wenn er betonte, dass er „nie am Titel gezweifelt“ habe. Nach den Verpflichtungen von Michael Stoßberger (SV Raisting), Benjamin Blatt (TSV Peiting) und Hannes Dünzl (TSV Schongau) – allesamt Spieler, die über Erfahrung von der Bezirkliga aufwärts verfügen – zählten die Hohenpeißenberger zum aussichtsreichsten Kandidaten auf den Titel in der A-Klasse 8. Für Coach Sanktjohanser bestand die Hauptaufgabe darin, diese hoch veranlagten Spieler in die Mannschaft zu integrieren und sie damit vertraut zu machen, „dass sie von ihrem Niveau runtergehen müssen“.

Dieses Vorhaben klappte weitgehend reibungslos – und zwar von Anfang an. Die Rigi-Elf startete mit fünf Siegen in Folge und übernahm sofort die Tabellenspitze. Der Hauptgrund für den Erfolg ist laut Sanktjohanser jedoch der große Zusammenhalt im Team. „Die Spieler sind alle gut befreundet, das merkt man.“ Hinzu kam, dass die Mannschaft von Verletzungssorgen weitgehend verschont blieb. Für den Coach war dieser Umstand bisweilen problematisch: Bei einem so großen Kader ist es nicht immer leicht, es jedem rechtzumachen“, so Sanktjohanser. Vor der Kreisklasse ist ihm nicht bange: „Mit diesem Kader sind wir konkurrenzfähig.“

Für TSV-Kapitän Alexander Mosig war Konstanz im Team der Schlüssel zum Erfolg. „Wir haben wenig Tore kassiert und fast immer mindestens zwei geschossen.“ Die Statistik weist elf von 24 Partien aus, in denen die Hohenpeißenberger ohne Gegentreffer blieben. In jeder Begegnung gelang ihnen zumindest ein Tor. Lediglich zum Start in die Frühjahrsrunde kam der TSV-Motor ein wenig ins Stottern: Nach einem 2:2 in Wessobrunn sowie einem 3:4 auf eigenem Platz gegen Steingaden – es war dies die einzige Niederlage in dieser Saison überhaupt für die Hohenpeißenberger – ging kurzzeitig sogar die Tabellenführung verloren. „Dadurch sind wir aber wieder aufgewacht“, so Mosig. Am Ende hatte der TSV 18 von 24 Spielen gewonnen und 59 von 72 Punkten geholt. In normalen Jahren hätten die Hohenpeißenberger mit dieser Ausbeute den Titel vermutlich schon einige Wochen vor Saisonende feiern können. Da mit der SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien jedoch noch eine zweite Ausnahme-Mannschaft im Rennen war, fiel die Entscheidung erst am letzten Spieltag. Wie seinem Trainer ist auch Mosig vor der Kreisklasse nicht bange: „Wir können gegen alle mithalten, wir sind konkurrenzfähig.“