TSV Peiting zu Gast bei Jahn Landsberg - nicht unbedingt ein Lieblingsgegner

Von: Roland Halmel

Es läuft noch nicht rund: Trainer Fabian Melzer (re., hier mit Co-Trainer Christian Schuster) hofft, dass seine Mannschaft im Spiel gegen Landsberg einen Schritt nach vorn macht. © rh

Ein Sieg und eine Niederlage. Mit einer ausgeglichenen Bilanz startete der TSV Peiting in die Saison in der Kreisliga 4.

Peiting – „Wir müssen noch unseren Rhythmus finden. Uns fehlt es noch an der Stabilität“, hat TSV-Coach Fabian Melzer erkannt. Seiner Ansicht nach ist sein Team noch weit von dem Zustand entfernt, den er sich vorstellt. Bei der vorgezogenen Partie des vierten Spieltags am heutigen Donnerstagabend bei der FT Jahn Landsberg (19 Uhr, VR Bank Stadion an der Jahnstraße) hofft er aber, dass seine Mannschaft den nächsten Schritt nach vorn macht.

Melzer ist aber auch bewusst, dass das Gastspiel in Landsberg für seine Elf alles andere als ein Spaziergang wird „ weil wir uns gegen den Jahn in der Vergangenheit oft schwer getan haben“. Die Landsberger, die mit einem 1:1 in Utting und einer 0:4-Pleite gegen Wildsteig/Rottenbuch loslegten, zählen nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern der Peitinger. Bei den Landsbergern holte der TSV in der vergangenen Saison nur ein mageres 0:0. „Sie stehen sehr kompakt, und das liegt uns nicht so“, räumt Melzer ein.

Deshalb sieht er seine Mannen gefordert, heute Abend ein hohes Tempo hinzulegen und „die fußballerische Qualität reinzubringen“, so Melzer. Was den Kader betrifft, kann er auf die gleiche Besetzung zurückgreifen wie beim jüngsten 4:2-Erfolg gegen Unterdießen. Matthias Lotter, Christoph Hertl, Andreas Stadler, Tobias Hindelang und Lukas Wolf werden weiterhin fehlen. „Trotzdem fahren wir nach Landsberg, um zu gewinnen“, so Melzer. Die Ausfälle will er nicht als Ausrede gelten lassen. (rh)