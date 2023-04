Spektakel in der ersten Halbzeit: TSV-Peiting-Reserve besiegt FC Weil

Von: Roland Halmel

Gleich ist das Spiel entschieden: Zwar verpasst Andreas Knauer (im grauen Trikot links) den Ball, der dahinter lauernde Tobias Baarfüßer ist aber zur Stelle und vollendet zum entscheidenden 4:2 für Peiting II. Foto: halmel © halmel

Der TSV Peiting II bleibt in der Meisterrunde D ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Fischer setzte sich gegen den FC Weil mit 4:2 (3:2) durch.

Peiting – „Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt“, bilanzierte Fischer nach dieser gutklassigen Kreisklassen-Begegnung. „Vor allem die erste Hälfte war von beiden Teams sehr gut“, berichtete Fischer, dessen Team den besseren Start erwischte. Christoph Enzmann hatte bei seinem Solo den Führungstreffer auf dem Fuß. Er schoss aber am Gästekasten knapp vorbei (2.). Besser machte es wenig später Martin Schauer, der das Spielgerät aus kurzer Distanz zum 1:0 in die Maschen bugsierte (9.). Gleich im Anschluss setzte sich Korbinian Kechele auf der rechten Seite durch, sein Zuspiel versenkte Enzmann mit einer sehenswerten Direktabnahme zum 2:0 (18.).

Mitte der ersten Hälfte ließ die Dominanz der Hausherren jedoch nach. Prompt gelang den Gästen nach einem gelungenen Doppelpass durch Markus Reisacher der Anschlusstreffer (25.). Durch dieses Tor bekam Weil merklich Auftrieb. Mitten in die Drangphase des FC entschied der Unparteiische nach einem Zweikampf im Strafraum, bei dem Schauer zu Boden ging, auf Elfmeter. „Das war ein Fifty-Fifty-Elfer“, bekannte Fischer.

TSV Peiting: In der zweiten Hälfte setzte Fischer seine Elf auf defensive Arbeit

TSV-Kapitän Martin Pakleppa war es egal. Er versenkte den Ball vom Punkt zum 3:1 (35.). Die Freude darüber währte aber nur kurz, denn kurz darauf erfolgte auch auf Gegenseite ein Strafstoßpfiff. Den Einsatz von TSV-Schlussmann Tobias Freiberger hatte der Schiedsrichter ebenfalls als ahndungswürdig erachtet. „Das war eine ähnliche Situation. Kann man geben, muss man aber nicht“, urteilte Fischer. Auch in diesem Duell blieb der Schütze Sieger, Julian Greinwald verkürzte auf 2:3 (40.).

Nach dem Wechsel verordnete der TSV-Coach seinen Mannen eine defensivere Ausrichtung. „Ich wollte nicht wieder so einen offenen Schlagabtausch wie beim 3:3 zum Auftakt gegen Issing“, so Fischer zu seinem Beweggrund für die Umstellungen. Diese hatten zur Folge, dass die Gäste fortan mehr Ballbesitz hatten. Weil die Peitinger Abwehr aber sehr stabil stand, bekam der gelernte Abwehrspieler und zum Torwart umfunktionierte Freiberger kaum Arbeit.

TSV Peiting: Ungenaue Pässe verwehrten der Reserve einige Torchancen

Allerdings verpassten es die Hausherren auch, mehr aus den sich bietenden Räumen und daraus resultierenden Konterchancen zu machen. „Die Umschaltmomente haben wir nicht gut ausgespielt“, monierte Fischer viele ungenaue Zuspiele, die verhinderten, dass sein Team zu Chancen kam. Florian Meier versuchte es aus der Distanz, er scheiterte jedoch am Gästekeeper (72.). Wenig später bereitete er aber die Entscheidung vor. Seine Freistoßflanke köpfte Tobias Baarfüßer wuchtig zum 4:2 in die Maschen (79.) – und diesen Vorsprung ließen sich die Peitinger in den letzten Minuten auch nicht mehr nehmen.

Statistik

TSV Peiting II 4 FC Weil 2

Tore: 1:0 (9.) Schauer, 2:0 (18.) Enzmann, 2:1 (25.) Reisacher, 3:1 (35.) Pakleppa (Elfmeter), 2:2 (40.) Greinwald (Elfmeter), 4:2 (79.) Baarfüßer. Gelbe Karten: Peiting 2, Weil 3. Schiedsrichter: Alexander Schramm. Zuschauer: 50.