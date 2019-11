TSV Peiting erwartet Kampfspiel in Maisach

Fehlt in Maisach: Peitings Andreas Stadler (in Rot) ist verletzt.

Es regnet und regnet: Und auf den Fußballplätzen geht die Zeit los, in der es nicht unbedingt filigran zugeht. Peiting erwartet eine solche Partie in Maisach.

Peiting – Die vor ihm liegenden Teams mussten in den vergangenen Wochen immer mal wieder eine Niederlage einstecken. Der TSV Peiting ist dagegen seit sechs Partien ungeschlagen. „Diese gute Serie wollen wir fortsetzen“, sagt TSV-Spielertrainer Fabian Melzer vor dem Gastspiel an diesem Sonntag (14.15 Uhr) beim SC Maisach.

„Ich habe den Gegner in dieser Saison noch nicht gesehen, er soll aber schnörkellos und schnell nach vorne spielen, aber auch Schwächen in der Defensive haben“, sagt Melzer über den Tabellensiebten. Mit Nico Riedl und Dzenis Jusic, die zusammen elf Treffer erzielten, verfügt der SCM über zwei torgefährliche Stürmer. Bei den Heimniederlagen gegen Altenstadt (1:4) und Denklingen (1:5) offenbarten die Maisacher aber große Defizite in der Deckung. Wobei Melzer auch darauf hinweist, dass sein Team in der Fremde nicht immer souverän aufgetreten ist, es also kein Selbstläufer werden dürfte.

„Auf dem wegen des Regens vermutlich tiefen Platz wird es auf den Willen und die Einstellung ankommen“, erwartet Melzer. Personell muss er umstellen, da Andreas Stadler (verletzt) und Sebastian Krötz (beruflich verhindert) fehlen. Für sie rücken wieder Florian Meier und Christoph Stadler, die in der Vorwoche in der Zweiten aushalfen, wieder in den Kader der Ersten.

