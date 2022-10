TSV Peiting holt dank Joker Dreier gegen Penzing: „Für ihn und Max freut es mich besonders“

Von: Roland Halmel

Der Jubel will nicht enden: Gegen Penzing feierten die Peitinger den fünften Sieg in Folge. Foto: halmel © halmel

Der TSV Peiting hat im Nachholspiel der Kreisliga 4 am vergangenen Mittwoch gegen den FC Penzing einen wichtigen Heimsieg gefeiert.

Peiting – „Das war ein eher schwaches Spiel von uns. Es war sehr zerfahren und wir hatten auch nicht so viele klare Aktionen“, urteilte TSV-Coach Fabian Melzer nach dem 3:1 (1:1)-Sieg gegen den Verfolger und direkten Konkurrenten um einen Platz in der Aufstiegsrunde. Für seine Mannschaft war es der fünfte Erfolg in Serie. „An der Defensive gab es wenig auszusetzen, die hat nur wenig zugelassen“, lobte Melzer indessen seine Verteidigung, die ohne den verletzten Abwehrchef Thomas Salzmann gute Arbeit verrichtete.

Peitings schwacher Beginn wird bestraft - TSV-Trainer Fabian Melzer: „Das war schläftig“

In den ersten Minuten waren die Peitinger geistig allerdings noch nicht richtig auf dem Platz, was vielleicht auch den schlechten Lichtverhältnissen im heimischen Stadion geschuldet war. „Das war schläfrig“, kommentierte Melzer die ersten Minuten, in denen die Gäste wesentlich wacher wirken. Nach einem Fehlpass von Florian Meier zog Kacper Macierzynski sofort ab. Den Distanzschuss wehrte TSV-Keeper Julian Floritz noch ab, gegen den Nachschuss von Noah Kerner, der seinen siebten Saisontreffer erzielte, war er aber machtlos (3.). Kurz danach machte Floritz auch noch eine gute Chance der Penzinger durch Jonas Wille zunichte (9.). Mit ihrer ersten Möglichkeit, heraufbeschworen durch Florian Wörle, kamen die Hausherren besser ins Spiel (13.). Elias Heiß köpfte den Ball nach einer Ecke noch drüber (18.).

Die nächste Aktion brachte dem TSV jedoch Zählbares ein. Matthias Lotter setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und traf anschließend aus 16 Metern zum 1:1 (20.). Zwei weitere Möglichkeiten von Lotter in dieser Drangphase brachten aber nichts ein. Erst schoss der Mittelstürmer knapp vorbei (23.), danach köpfte er nach einer Flanke von Michael Boos die Kugel an die Latte (29.). Im Anschluss verflachte die Partie. Auch von der Überzahl nach einer Zeitstrafe gegen Penzings Sebastian Düringer (45.) konnte der TSV nicht profitieren.

Christoph Hertl trifft bei Comeback: Melzer: „Für ihn und Max freut es mich besonders, dass sie getroffen haben“

Erst nach einigen Einwechslungen schalteten die Peitinger in der zweiten Hälfte einen Gang hoch. Meier zwang FC-Schlussmann Philipp Haag bei seinem gefährlichen 25-Meter Freistoß zu einer Faustabwehr (67.). Dann schlug die Stunde der Joker. Drei Minuten, nachdem Max Neufing auf den Platz gekommen war, setzte ihn Lotter mit präzisem Zuspiel in Szene. Der 18-Jährige startete auf der rechten Seite durch und ließ Haag mit einem platzierten Flachschuss keine Chance – 2:1 (72.).

In der Folge verhinderte Haag in bester Manuel-Neuer-Manier als Libero vor seinem Strafraum einige mögliche Konterchancen der Hausherren. Zweimal parierte er zudem bei Großchancen von Christoph Enzmann (87., 89.). Erst in der Nachspielzeit sorgte ein weiterer Joker für die Entscheidung. Christoph Hertl, der nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte, erzielte den 3:1-Endstand. „Für ihn und Max freut es mich besonders, dass sie getroffen haben“, so Melzer, für den die größere Anzahl an Wechselspielern der entscheidende Faktor war. „Wir konnten fünfmal wechseln, Penzing hatte nur zwei Auswechsler, das war heute unser großer Vorteil“, bilanzierte Melzer. (Roland Halmel)

Statistik

TSV Peiting 3 - FC Penzing 1

Tore: 0:1 (3.) Kerner, 1:1 (20.) Lotter, 2:1 (72.) Neufing, 3:1 (90.+1) Hertl. Gelbe Karten: Peiting 1, Penzing 2. Schiedsrichter: Florian Schatz. Zuschauer: 60.