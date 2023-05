TSV Peiting schafft „guten Abschluss“ – Sieg nach starker zweiten Hälfte gegen FT Jahn Landsberg

Von: Roland Halmel

Michael Boos traf doppelt für den TSV Peiting. © TSV Peiting

Einen torreichen Saisonabschluss bekamen die Zuschauer im Heimspiel des TSV Peiting gegen die FT Jahn Landsberg in der Meisterrunde D geboten.

Peiting – In Abwesenheit seines scheidenden Trainers Fabian Melzer setzte sich der TSV gegen die bereits als Aufsteiger feststehenden Lechstädter aufgrund einer Steigerung nach der Pause mit 4:2 (1:2) durch. „Nach der recht unsortierten ersten Hälfte hat die Mannschaft das Spiel in der zweiten Hälfte gedreht und so noch einen guten Abschluss geschafft“, bilanzierte der künftige Thomas Fischer, der den im Urlaub weilenden Melzer vertrat.

„Ich habe das Spiel gleich genutzt, um ein bisschen was auszuprobieren“, berichtete Fischer, der den Nachwuchsmann Julian Wiesner von Beginn an auf der linken Außenbahn spielen ließ. „Sehr engagiert“, urteilte Fischer über die Leistung des A-Jugendlichen. Christoph Eberle und Jonas Zurl spielten nach dem Wechsel auf der Doppelsechs „und die haben das ganz gut gemacht“, befand Fischer.

Zeitstrafen als Dosenöffner für TSV Peiting

Sein Team fand zunächst nicht ins Spiel. „Die ersten gut 30 Minuten waren etwas wild“, räumte Fischer nach den zwei Gegentoren von Tobias Süß (12., 36.) ein. Bei beiden Treffern gab die TSV-Abwehr keine gute Figur ab. Peitings Torjäger Matthias Lotter, der auf Zuspiel von Wiesner zum zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich traf (20.), hielt die Hausherren aber im Spiel. Im Laufe der Partie wurde es zunehmend hitziger, obwohl es für beide Teams um nichts mehr ging.

Die Jahn-Akteure Valentin Abröll (38.) und Kevin Brinkmann (58.) kassierten auch prompt Zeitstrafen. Die zweite Überzahl nutzte der TSV zum Ausgleich durch Michael Boos, der die Vorarbeit von Daniel Slowiok erfolgreich verwertete (61.). Keine Viertelstunde später legte Boos seinen zweiten Treffer zur 3:2-Führung der Peitinger nach (75.). Als Lotter sich schließlich gegen den Landsberger Keeper gut durchsetzte, um zum 4:2 einzuköpfen (77.), war die Partie gelaufen. „Nach der Pause haben wir nicht mehr viel zugelassen“, war Fischer unterm Strich mit seiner Premiere bei der Peitinger Ersten, die die Meisterrunde auf Rang vier abschließt, durchaus zufrieden. (rh)

Statistik

TSV Peiting 4:2 FT Jahn Landsberg

Tore: 0:1 (12.) Süß, 1:1 (20.) Lotter, 1:2 (36.) Süß, 2:2 (61.) Boos, 3:2 (75.) Boos, 4:2 (77.) Lotter. Gelbe Karten: Peiting 1, Landsberg 3. Zeitstrafen: Landsberg: Abröll (38.), Brinkmann (58.). Schiedsrichter: Matthias Dolderer. Zuschauer: 80.