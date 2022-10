Siegesserie gerissen: TSV Peiting fehlt die Durchschlagskraft gegen FT Jahn Landsberg

Von: Roland Halmel

Teilen

Auch nach dem Schlusspfiff ging’s munter weiter: Vor allem für die Peitinger bestand nach der roten Karte für Lukas Wolf Diskussionsbedarf mit dem Schiedsrichter. Foto: halmel © halmel

Der TSV Peiting verliert zu Hause gegen den FT Jahn Landsberg. Die TSV-Offensive kam nicht wie gewohnt in Fahrt.

Peiting – Nichts wurde es mit dem siebten Sieg in Folge. Beim TSV Peiting riss im Heimspiel mit der 0:2-Heimniederlage gegen die FT Jahn Landsberg die jüngste Erfolgsserie. Peiting bleibt zwar vorn mit dabei, ein Platz unter den ersten drei in der Kreisliga 4 ist aber noch längst nicht sicher.

„Landsberg hat verdient gewonnen“, räumte TSV-Trainer Fabian Melzer unumwunden ein. „Der Jahn hat gut verteidigt und uns fehlte es an klaren Aktionen und der Durchschlagskraft“, sagte Melzer. Bis zur Pause schossen die Hausherren kein einziges Mal auf das Jahn-Gehäuse, und nach dem Wechsel verzeichnete der TSV gerade mal zwei Möglichkeiten. Die Landsberger brannten zwar auch kein Offensivfeuerwerk ab. Sie zeigten sich bei ihren wenigen Chancen aber als effektiver.

TSV Peiting-Trainer Melzer versucht es mit neuer Marschroute gegen FT Jahn Landsberg: „Wir wollten tiefer stehen“

In der ersten Hälfte wurde die Geduld der Zuschauer beim Duell des Ersten aus Peiting gegen den Dritten aus Landsberg extrem auf die Probe gestellt. „Sehr zäh das Ganze“, meinten ein paar Zuschauer, da beide Teams auf kontrollierte Defensive und gebremste Offensive setzten. „Wir wollten tiefer stehen“, erklärte Melzer die Zurückhaltung der Gastgeber gegen die ballsichere Truppe vom Jahn. Ein Freistoß von den Gästen durch Florian Wilhelm (20.), den TSV-Keeper Julian Floritz abwehrte, war letztlich die einzige torgefährliche Szene bis zum Wechsel.

Unmittelbar nach der Pause leistete sich die TSV-Abwehr dann aber eine Nachlässigkeit. Landsbergs Tobias Süß stand bei einem Rückpass von der Grundlinie allein am Elferpunkt und erzielte das 1:0 (48.). Die Antwort der Hausherren waren ein Kopfball von Matthias Lotter (51.), der weit vorbeiging, und ein Kopfball von Andreas Neumeier (54.).

TSV Peiting: Rote Karte kurz vor dem Abpfiff für Wolf – „Das ist schlecht, wenn wir uns durch solche Unbeherrschtheiten weiter schwächen“

Das war es dann aber an guten Aktionen der Peitinger, denen nichts wirklich Überraschendes einfiel. Auch einige Spielerwechsel brachten nichts ein. Die Landsberger verteidigten so ohne große Mühe ihre Führung. Alexander Baumgartl (55., 60.) vergab bei zwei Kontern sogar die Möglichkeit zum zweiten Tor. Das fiel erst in der Schlussphase, als Floritz bei einem Distanzschuss der Gäste patzte. Der TSV-Keeper konnte den Ball nicht festhalten, sodass Baumgartl zum 2:0 (83.) abstaubte.

Damit war die Partie entschieden, aber noch nicht vorbei. Zeitschinden, Meckern, Nicklichkeiten und gelbe Karten in Serie zeugten von einer immer hitziger werdenden Atmosphäre. Die Situation eskalierte nach dem Schlusspfiff, als sich Peitings Lukas Wolf und Landsbergs Valentin Abröll gegenseitig an die Gurgel gingen. Der Unparteiische zückte danach aber nur Rot für den TSV-Innenverteidiger. „Das ist natürlich schlecht, wenn wir uns durch solche Unbeherrschtheiten weiter schwächen“, ärgerte sich Melzer, dessen Abwehr aktuell bereits extrem ausgedünnt ist.

TSV Peiting - FT Jahn Landsberg 0:2

Tore: 0:1 (48.) Süß, 0:2 (83.) Baumgartl. Gelbe Karten: Peiting 7, Landsberg 4. Rote Karte: Peiting: Wolf (90.+5). Schiedsrichter: Thomas Jansen. Zuschauer: 80.