Peiting II kassiert Pleite beim FSV Eching

Fabian Melzer musste bei der ersten Mannschaft des TSV Peiting einspringen und war beim knappen 0:1 in Eching nicht mit an Bord.

TSV erholt sich nicht von frühem Dreher-Tor

von Redaktion Schongau schließen

Das Mittelfeld-Duell in der Fußball-Kreisklasse 4 hat der TSV Peiting II verloren: Die Melzer-Elf musste sich in Eching knapp geschlagen geben.

Peiting– Beim FSV Eching unterlag die Mannschaft von Spielertrainer Fabian Melzer, der zeitgleich jedoch als Interimscoach bei der ersten Mannschaft der Peitinger in Mammendorf auf der Trainerbank saß, denkbar knapp mit 0:1. Damit sind die Peitinger um zwei Plätze auf Rang acht nach hinten gerutscht, während die Echinger nun Sechste sind.

Die Zeichen auf Sieg setzten die Hausherren schon ziemlich früh in der Begegnung: Thomas Dreher brachte die Hausherren bereits in der 11. Minute in Führung. Dieser liefen die Peitinger bis zum Schlusspfiff hinterher – aber leider vergeblich.

FSV Eching - TSV Peiting II 1:0

Tore: 1:0 (11.) Dreher

Schiedsrichter: Markus Heider

Zuschauer: 40