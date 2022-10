Schneckenrennen um letzten Meisterrunden-Platz - Peiting II und Hohenfurch verlieren erneut

Teilen

Kein Vorbeikommen: Schwabbruck/Schwabsoien (in blauen Trikots, hier Dennis Meßmer am Ball) unterlag Tabellenführer Issing deutlich mit 0:4. Foto: wieland © wieland

Im Kampf um den letzten freien Platz in der Meisterrunde liefern sich der SV Hohenfurch und der TSV Peiting II ein Schneckenrennen.

Sowohl die Hohenfurcher (siehe Spiel der Woche auf Seite 9) als auch die Peitinger Reserve (2:3 in Rott) sind völlig außer Form und mussten sich erneut geschlagen geben. Am letzten Spieltag treffen diese beiden Konkurrenten im direkten Duell aufeinander. Seine Chancen auf Rang drei wahrte der SV Kinsau mit dem 1:0-Erfolg in Bernbeuren. Chancenlos war die SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien beim 0:4 auf eigenem Platz gegen Tabellenführer FC Issing, der sich neben Fuchstal bereits für die Meisterrunde qualifiziert hat,

Kreisklasse 8

TSV Rott/Lech 3

TSV Peiting II 2

Tore: 1:0 (32.) Marco Tedesco (Eigentor), 1:1 (47.) Maximilian Neufing, 2:1 (53.) Michael Rupp, 3:1 (55.) Peter Kinast, 3:2 (78.) Julien Wiesner. Gelbe Karten: Rott 2, Peiting 2. Schiedsrichter: Klaus Stülpner. Zuschauer: 100.

TSV Bernbeuren 0

SV Kinsau 1

Tor: 0:1 (66.) Michael Kirchbichler (Elfmeter).

Gelbe Karten: Bernbeuren 5, Kinsau 3. Gelb-Rote Karten: Bernbeuren: Simon Hofmann (90.+3), Kinsau: Sebastian Schilcher (90.+5). Schiedsrichter: Christoph Grotz. Zuschauer: 100.

SpVgg S’Bruck/S’Soien 0

FC Issing 4

Tore: 0:1 (22.) Franziskus Reich (Eigentor), 0:2 (59.) Lukas Grabmeier, 0:3 (87.) Linus Kemmetter, 0:4 (89.) Johannes Erdt. Gelbe Karten: Schwabbruck/Schwabsoien 3, Issing 1. Schiedsrichter: Christian Heinz. Zuschauer: 100.

Kreisklasse 5

Aus Sicht der Landkreisklubs waren schon vor diesem Spieltag alle Entscheidungen gefallen. Alle drei müssen in der Abstiegsrunde. Aufsteiger MTV Dießen verpasste durch das 1:2 in Benediktbeuern die vorzeitige Qualifikation für die Meisterrunde.

TSV Benediktbeuern 2

MTV Dießen 1

Tore: 0:1 (25.) Benjamin Steffes, 1:1 (28.) Benedikt Veicht, 2:1 (61.) Vasyl Zabashta. Gelbe Karten: Benediktbeuern 1, Dießen 1. Schiedsrichterin: Ariane Fichtl. Zuschauer: 80. sh