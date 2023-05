Hattrick binnen zwölf Minuten: Peitings Lotter ist bei Kantersieg über Maisach nicht zu stoppen

Von: Roland Halmel

Teilen

Der dritte Streich: In dieser Szene macht Peitings Matthias Lotter mit dem 3:0 seinen Hattrick perfekt. © Roland Halmel

Der TSV Peiting kann doch noch gewinnen. Nach fünf sieglosen Partien in Folge holte die Truppe von Coach Fabian Melzer zu Hause gegen den SC Maisach einen 6:1-Sieg.

Peiting – „Es freut mich für die Jungs. Das Ergebnis ist auch gut für die Stimmung“, sagte Melzer mit Blick auf die Rückschläge in den vergangenen Wochen. Allerdings machte es das Schlusslicht aus Maisach, dessen Abwehr den Namen eigentlich nicht verdient hatte, seinem Team auch sehr leicht. „Wenn man schnell drei Tore hinten liegt, gehen die Köpfe natürlich nach unten, wobei wir viele gute Umschaltmomente hatten und die auch gut zu Ende spielten“, so Melzer.

Die gegenüber der 0:2-Niederlage in Aich auf drei Positionen umgestellten Peitinger gaben sofort Gas. Die erste Chance von Michael Boos (7.) wurde noch vergeben, die zweite saß: Matthias Lotter (11.) schlenzte den Ball unbedrängt zum 1:0 in den Kasten. Wenig später schlug der TSV-Torjäger erneut zu: Eine Flanke von Christoph Hertl von der rechten Seite köpfte Lotter (17.) zum 2:0 ein.

Gleich im Anschluss kam der Doppeltorschütze im Duell mit SCM-Keeper Martin Deubzer zu Fall. Der Schiedsrichter entschied aber auf Ecke, was Lotter nicht gefiel. „Schiri da liegst du komplett falsch“, monierte der TSV-Spieler. Gleich darauf besserte sich seine Laune. Nach vergebener Großchance von Florian Wörle (21.) bekam Lotter ein Zuspiel von Wörle, setzte sich gegen einen Maisacher durch und vollendete zum 3:0 (23.).

Der Hatrrick war perfekt – und das nur in zwölf Minuten. Erst danach meldeten sich die Gäste, durch Markus Schneider (28.), der an TSV-Schlussmann Julian Floritz scheiterte, in der Offensive zu Wort. Auf der Gegenseite vergab Boos (30.) einen weiteren Hochkaräter, ehe Maisachs Lukas Illic (33.) nach einer Ecke per Kopf auf 1:3 verkürzte.

Ein gefährlicher Kopfball von Lotter (34.) verpasste im Anschluss das Ziel nur knapp. Danach bereitete er für Christoph Enzmann (35.) das 4:1 vor. Zwei weitere Chancen von Lotter (42.) und Boos (44.) brachten danach genauso wenig ein wie zwei gute Aktionen der Maisacher zu Beginn der zweiten Hälfte.

Lotter (54.) und der bei einem Fünffach-Wechsel auf dem Platz gekommene Christoph Schratt (68.) ließen in der Folge die Chancen zu weiteren Toren aus. Seine dritte Gelegenheit brachte Schratt (72.) zum 5:1 unter. Danach plätscherte die Partie dahin, bis Lotter mit seinem vierten Streich (87.) das halbe Dutzend für den TSV voll machte. (Roland Halmel)

Statistik

TSV Peiting – SC Maisach 6:1

Tore: 1:0 (11.) Lotter, 2:0 (17.) Lotter, 3:0 (23.) Lotter, 3:1 (33.) Illic, 4:1 (35.) Enzmann, 5:1 (72.) Schratt, 6:1 (87.) Lotter. Gelbe Karten: Peiting 1, Maisach 2. Schiedsrichter: Constantin Trabler. Zuschauer: 83.