TSV Peiting: Auswärtspartie beim SV Mammendorf in Unterzahl gedreht - Kampf um Platz eins lebt

Von: Roland Halmel

Matthias Lotter (m.) traf in der Nachspielzeit zum entscheidenden 3:2. © halmel

Der TSV Peiting nahm aus dem Gastspiel beim vom Abstieg bedrohten SV Mammendorf spät doch noch drei Zähler mit. Im Toto-Pokal geht es am Samstag nun gegen den SC Unterpfaffenhofen.

Peiting – Rote Karte, Unterzahl und Rückstand nach einem Elfmeter. 20 Minuten vor Schluss ist das normalerweise für ein kriselndes Team der Todesstoß. Der TSV Peiting, der sich zuletzt in drei sieglosen Partien in Folge alles andere als stabil präsentierte, zerbrach an diesen Szenario im vorgezogenen Spiel der Kreisliga 2 beim SV Mammendorf jedoch nicht.

Die Mannschaft von Trainer Fabian Melzer, die mittlerweile auch die Tabellenführung an den VSST Günzhofen verloren hat, lieferte in der Schlussphase in Unterzahl eine kämpferisch beeindruckende Vorstellung und verwandelte einen 1:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg.

TSV Peiting: Beachtliches Comeback des Kreisligisten

„Zum Schluss war auch das Glück auf unserer Seite, wir haben uns das aber auch erkämpft“, berichtete Peitings Co-Trainer Christian Schuster nach dem wilden Ritt in den letzten Minuten der Partie, die hoch emotional waren. „Das hat man dann auch am Jubel bei den Spielern und auf der Bank nach dem Schlusspfiff gemerkt“, erkannte Schuster eine befreiende Wirkung dieses Erfolgs, mit dem sich die Peitinger für die letzten vier Spieltage in eine bessere Ausgangsposition gebracht und sich vor allem frisches Selbstvertrauen verschafft haben. „Der Sieg war enorm wichtig, auch für den Kopf“, so der hörbar erleichterte Schuster.

Die Partie begann für die Gäste nach Wunsch. Nicola Haser ließ ein halbes Dutzend Mammendorfer Spieler aussteigen und vollendete abgeklärt zum 1:0 (7.). Die abstiegsbedrohten Hausherren versuchten, umgehend zu antworten. Die Peitinger Abwehr stand aber stabil und ließ nichts anbrennen. Immer wieder einmal versetzte der TSV dem Gegner Nadelstiche, wie etwa beim Kopfball von Christoph Hertl nach einer Ecke, der an die Latte klatschte (21.). Kurz vor der Pause leisteten sich die Gäste in der Defensive jedoch eine Nachlässigkeit, die Mammendorf gnadenlos nutzte. Aus elf Metern glich Johannes Eberle zum 1:1 aus (45.) . „Der Treffer kam aus dem Nichts“, ärgerte sich Schuster.

TSV Peiting: Ein später Doppelschlag brachte dem TSV den Auswärtserfolg

In der zweiten Hälfte blieb der TSV spielbestimmend. Die beste Chance zur neuerlichen Führung vergab Christoph Enzmann, der aus 25 Metern die Latte traf (64.). Kurz nach der Einwechslung von frischen Offensivkräften bei den Peitingern musste Elias Heiß bei einer brenzligen Situation im Strafraum auf der Linie mit der Hand klären. Der TSV-Verteidiger sah dafür Rot und die Hausherren bekamen einen Elfmeter. „Davor ist aber ein Foulspiel an unseren Torhüter Julian Floritz nicht gegeben worden“, monierte Schuster. Marko Bosnjak war das egal, er sorgte vom Punkt aus für die Mammendorfer 2:1-Führung (73.).

Nach diesem Rückschlag brachen die Peitinger aber nicht auseinander. „Wir hatten ja nichts mehr zu verlieren“, so der Co-Trainer des TSV. Der Kampfgeist der Gäste wurde schließlich auch belohnt. Nach einer Kopfballvorlage von Andreas Stadler glich Haser zum 2:2 aus (84.). In der hitzigen Schlussphase behielt Matthias Lotter die Nerven. Der TSV-Torjäger, der in den vergangenen vier Spielen leer ausgegangen war, düpierte seinen Gegenspieler und schoss die Peitinger in der Nachspielzeit zum Sieg (90.+1). (Roland Halmel)