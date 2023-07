„Ich will schauen, dass man alle Leute im Verein mitzieht“ - Thomas Fischer will das Miteinander stärken

Peitings neuer Trainer formuliert bescheidene Ziele

Von Andreas Mayr schließen

Der Aufstieg in die Bezirksliga: Von derart hohen Zielen will der neue Trainer des TSV Peiting erst mal nichts wissen. Thomas Fischer will erst einmal Wert auf andere Dinge legen.

Peiting – Was der ASV Habach im Osten war, sind die Peitinger Fußballer im Altlandkreis Schongau: diejenigen, die ständig am Tor zur Bezirksliga klopfen, aber nicht hereingelassen werden. In den vergangenen fünf Spielzeiten kam der TSV stets unter die besten Vier, dreimal gar auf Platz zwei. Aber geklappt hat es nie mit dem Aufstieg. Für Thomas Fischer ist der TSV Peiting damit am Punkt der Neuausrichtung angekommen.

Den TSV Peiting umgibt der Fluch der Unaufsteigbarkeit

„Das Ziel hat eine Blockade verursacht“, das sah der neue Coach aus der Distanz. So talentiert die Mannschaft, so stark verbreitete sich irgendwann der Fluch der Unaufsteigbarkeit. Aber nun beginnt ein neuer Abschnitt in der Marktgemeinde. Mit Thomas Fischer, dem neuen Coach, kommt eine völlig andere Zielsetzung. Über die Bezirksliga wird schon einmal gar nicht geredet. „Das ist nicht meins“, betont der 36-Jährige.

Bei Thomas Fischer steht erst einmal das Teambuilding im Vordergrund

Stattdessen legt Fischer eine neue Platte mit altem Sound auf. Der Trainer propagiert „totale Geschlossenheit“ zwischen Trainerteam, Vorstand und den beiden Mannschaften, Erster wie Reserve. „Ich will schauen, dass man alle Leute im Verein mitzieht.“ Bevor in Peiting über sportliche Ambitionen gesprochen wird, stehen erst einmal fünf Wochen intensives Teambuilding an. Wie ernst es Thomas Fischer meint, sieht man ja schon am Start der Vorbereitung. Weil er weiß, wie wichtig seinen Mannen die Marktmeisterschaft ist, startet das Training erst in der Woche danach, am Dienstag. 11. Juli. „Das Turnier ist geprägt von Lust und Laune. Das wollte ich ihnen nicht nehmen“, betont der Coach. Danach unternehmen die Peitinger alles, um mannschaftliche Geschlossenheit zu schaffen. So ist es abgemacht.

Die Verantwortlichen des TSV Peiting haben sich bewusst für Trainer aus den eigenen Reihen stark gemacht

Die Führungsetage hatte sich ja bewusst für den Mann aus dem eigenen Klub eingesetzt. Nach vier Jahren Reserve wollte Thomas Fischer auch selbst wieder mehr in die erste Reihe rutschen. Die Kinder sind etwas größer geworden, das erleichtert die Sache ungemein. Man war sich also schnell einig – und nach einer Abfrage innerhalb der Mannschaft votierten auch dort alle für Fischer als neuen Trainer. „Ich sehe mich aktuell genau am richtigen Ort zur richtigen Zeit“, sagt der im Gespräch mit der Heimatzeitung. Einige im Team kennt er bereits seit der C-Jugend. Nun habe er die Ehre, sie in der Kreisliga zu trainieren. Natürlich könne er sich auch eine längere Zusammenarbeit vorstellen. Aber aktuell verwendet er sämtliche Kapazitäten für die Planung der neuen Saison. „Ich habe nur die ersten Wochen im Kopf“, sagt er.

Die Kreisliga-Gruppe der Peitinger findet Fischer „herausfordernd und reizvoll“

Mit großer Freude nahmen die Peitinger die Nachrichten der Gruppeneinteilung auf. Endlich einmal treffen sie auf die Klubs aus dem Osten, auf den Nachbarn Peißenberg, auf Liga-Dino Ohlstadt, auf neue Nachbarn wie Unterammergau oder die bekannten wie Wildsteig/Rottenbuch und Altenstadt. Für jedes Spiel, sagt der Coach, lasse sich ein besonderer Charme finden. „Herausfordernd und reizvoll“ nennt er die Kreisliga-Gruppe. „Das sind richtig geile Gegner. In jedem Spiel ist da Feuer drin.“ Vielleicht ist das genau die richtige Startposition für ein Jahr ohne Erfolgsdruck. Klar, in die Meisterrunde würden die Peitinger schon gerne vorstoßen. Aber diese Ansprüche äußern in dieser Konstellation alle Vereine. „Ich sehe es nicht als richtig an, gleich vom Aufstieg zu sprechen. Wir wollen unsere Leute wieder mehr mitnehmen“, stellt Thomas Fischer klar.

Wir schieben an, dass wir brutal zusammenwachsen.

Sein fußballerisches Grundsatzprogramm der ersten Wochen sieht Elemente wie Aggressivität, Schnelligkeit, Variabilität, aber auch Fairness vor, die es nun zu schulen gilt. „Wir schieben an, dass wir brutal zusammenwachsen.“ Diese Aufgabe geht er mit Co-Trainer Matthias Stohr sowie den Coaches der Zweiten, Eduard Stober und Alexander Rohrmoser, an. Für den Saisonstart will sich das Quartett so manche unterhaltsame Aktion überlegen, um das Team zusammenzuschweißen. „Das neben dem Platz gehört genauso dazu“, sagt Fischer.