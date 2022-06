TSV Peiting verliert auch Rückspiel - Aufstiegsträume im Murnauer Regen weggespült

Von: Roland Halmel

Wieder gescheitert: Drei Jahre nach dem vergeblichen Versuch gegen Habach endete für die Peitinger auch die Bezirksliga Relegation gegen Murnau erfolgslos. © Roland Halmel

Im Relegations-Rückspiel beim TSV Murnau kann der TSV Peiting nicht treffen - und verliert neben dem Spiel auch die Träume um den Bezirksliga-Aufstieg.

Peiting/Murnau – Aus und vorbei: Die Träume des TSV Peiting vom Aufstieg in die Bezirksliga wurden im Gewitterregen weggespült. Im zweiten und entscheidenden Relegationsspiel beim TSV Murnau, das wegen eines Unwetters kurz vor dem Abbruch stand, unterlag die Elf von Coach Fabian Melzer mit 0:2 (0:0). Das Hinspiel auf eigenem Platz drei Tage zuvor hatten sie bereits mit 0:1 verloren. Damit verpassten die Peitinger, wie schon vor drei Jahren im Duell gegen Habach, den Sprung in die Bezirksliga.

„Murnau war in den zwei Spielen zusammen besser. Wenn man keine Tore schießt, kann man nicht gewinnen“, urteilte Melzer, nachdem er seinem Murnauer Kollegen Tim Schmid, der seinen bereits angekündigten Abschied von den Drachen vom Staffelsee mit dem Aufstieg krönte, nach Spielende fair gratulierte. „Wir haben die starke Murnauer Offensive mit unserer Abwehr gut in Zaum gehalten“, ergänzte Melzer. Das Manko war allerdings der Peitinger Angriff. „Wir hatten in der ersten Hälfte ein paar Situationen, wo wir ein Tor machen müssen“, bedauerte Melzer, der deshalb aber nicht sauer auf seine Mannschaft war. „Die Jungs haben alles reingeworfen, jetzt heißt es, daraus die Lehren zu ziehen“, so Melzer.

TSV Peiting-Trainer Fabian Melzer mit einer niederschmetternden Analyse: „Wenn man keine Tore schießt, kann man nicht gewinnen“

Nach einer Schweigeminute für die Opfer des Zugunglücks von Burgrain legten beide Teams gleich schwungvoll los. Peitings Schlussmann Julian Floritz wehrte einen Schuss von Georg Kutter ab (7.). Beim gefährlichen Versuch von Elias Richter hatte er Glück, dass der Murnauer knapp vorbeischoss (9.). Zwischen diesen beiden Aktionen hatten aber auch die Gästefans unter den 1200 Zuschauern, die wie schon im Hinspiel eine eindrucksvolle Kulisse bildeten, den Torjubel bereits auf den Lippen. Elias Heiß hatte sich auf der linken Seite durchgesetzt. Seine Flanke landete bei Benedikt Multerer, dessen Versuch aus kurzer Distanz noch geblockt wurde, genauso wie der zweite Versuch von Matthias Lotter, der entschieden nachgesetzt hatte (8.). Gute zehn Minuten später verzeichneten die Peitinger, die gegenüber dem Heimauftritt mit drei Änderungen in der Startelf aufwarteten, die nächste gute Möglichkeit. Multerer, der wie Christoph Hertl und überraschend auch Stefan Pakleppa begann, flankte von rechts vors Tor, wo Lotter den Ball verpasste. Sein Teamkollege Hertl schoss aus wenigen Metern vorbei (19.). Kurz danach bekam auch Peitings Torhüter Floritz wieder Arbeit, als ein langer Ball bei Bastian Adelwart landete, der aber knapp verzog (24.).

Wenig später musste Peitings Kapitän Thomas Salzmann, der bis dahin eine starke Partie im Abwehrzentrum gemacht hatte, wegen einer Muskelverletzung vom Platz. „Das war bitter, weil wir unsere gut funktionierende Kette umstellen mussten“, bekannte Melzer, dessen Team vor der Pause noch zu einer weiteren Chance kam, als Multerer im Anschluss an eine Ecke am Murnauer Gehäuse vorbeiköpfte (36.).

Niedergeschlagene Gesichter beim TSV Peiting nach dem Abpfiff. © Roland Halmel

TSV Peiting: Relegations-Rückspiel stand wegen dem Gewitter auf der Kippe

Danach ging’s in die Pause – und die dauerte aufgrund des Gewitters und des Sturms, die über den Platz zogen, unfreiwillig verlängert. Nach etwa 40 Minuten Unterbrechung wurde die Partie schließlich fortgesetzt, jedoch ohne Florian Maier, der nach einem Schlag auf die Wade in der Kabine geblieben war. Die erste gefährliche Aktion in der zweiten Hälfte, die von Dauerregen begleitet war, hatte Murnaus Konstantin Ott (47.). Wenig später bewahrte Heiß, der ein überragendes Spiel machte und alles wegräumte, was ihm vor die Füße kam, seine Peitinger vor dem Rückstand, als er auf der Torlinie rettete (58.). Dann aber schlug es doch im Peitinger Kasten ein, als Bastian Adelwart den Ball sehenswert aus 18 Metern ins lange Eck beförderte (63.). „Ein Traumtor“, befand Melzer anerkennend.

Im Anschluss musste die Partie wegen des Abbrennens von Pyrotechnik im Gästeblock kurz unterbrochen werden. Die Murnauer blieben weiter am Drücker. Kutter scheiterte bei einem Freistoß an Floritz (71.). Wenig später startete der Murnauer Torjäger ein Solo, als er zum krönenden Abschluss auch noch Keeper Floritz umkurvte und den Ball zum 2:0 einschob (77.). Damit war die Partie entschieden, da auch die letzten Versuche der Peitinger, die in der Schlussphase alles nach vorn warfen, nichts mehr einbrachten. Während auf die Murnauer in der kommenden Saison in der Bezirksliga attraktive Derbys gegen die Landesliga-Absteiger SV Bad Heilbrunn und 1. FC Garmisch-Partenkirchen sowie gegen den FC Penzberg und den SV Raisting warten, müssen die Peitinger eine weitere Spielzeit ihr Glück in der Kreisliga versuchen. (Roland Halmel)