„Der Moment war hart“ – TSV Peiting Legende Enzmann tritt nach jahrelanger Treue zurück

26 Jahre als Spartenleiter

Von Andreas Mayr schließen

Jahrelang begleitete Uwe Enzmann den TSV Peiting und durchlief dort jede Rolle von Spieler bis Vorstand. Zurück lässt er unzählige Erinnerungen

Peiting – Das Bild, das sie Uwe Enzmann geschenkt haben, füllt eine ganze Wohnzimmerwand. Und selbst die ist eigentlich zu klein für dieses gewaltige Kunstwerk. Auf der Leinwand sieht man die Karriere des Uwe Enzmann in 24 Posen. Im Trikot, mit Anzug und Krawatte, im Badeslip, mit Schnauzbart, neben Trainerlegende Hans Meyer, mit Mikrofon, einmal eine Zigarre rauchend, in Farbe und Schwarz-Weiß.

Schlaglichter aus einem Leben für den TSV Peiting, für den er wirklich jede erdenkliche Rolle gespielt hat. Er war Spieler, Trainer, Abteilungsleiter, Autor der Stadionzeitung, Altpapiersammler, Stadionsprecher, Kassierer, Fan Nummer eins, Spielervater, und vieles, das sich an dieser Stelle gar nicht aufzählen lässt. „Ich hab’ alles gemacht in diesem Verein“, sagt der 59-Jährige, der im Mai 60 wird oder wie er bevorzugt zu sagen: „59 plus eins.“

26 Jahre betreute Enzmann den TSV Peiting als Vorstand

Südlich von München kennen sie ihn natürlich als den ewigen Chef der Peitinger Fußballer. 26 Jahre führte er die Sparte, von 1996 an. Eine ganze Generation wuchs beim TSV heran, die kannte keinen anderen Vorstand. Im vergangenen Oktober trat er ab, und auch wenn er betont, dass er mit allem, vor allem mit sich, im Reinen ist, hat ihn doch der Augenblick des Abschieds umgehauen. „Der Moment war hart“ sagt er heute, als er an Stefan Jocher übergab. 26 Jahre ratterten im Schnelldurchlauf in seinem Inneren nochmals vorbei wie das Alphabet, von A wie Aufstieg bis Z wie Zuschauertribüne. Zu jedem Buchstaben könnte Uwe Enzmann eine Geschichte erzählen.

Bei B wie Bayern-Bazi muss die Erzählung beginnen. Mit sieben Jahren zog die Familie aus Bad Tölz nach Peiting. Wer nach einer Konstante sucht, findet schon damals den Fußball. Nach der Schule hat er den Rucksack in die Ecke geworfen, ist zum Fußballplatz gestiefelt. Er wollte so sein wie Beckenbauer und Breitner. Seit er denken kann, ist er ein Roter, Fan des FC Bayern München, Mitglied seit 2000, eingetreten mit der Geburt seines ersten Sohnes Christoph. Bei der Verwandtschaft im Schwarzwald hieß er schon als kleiner Bub nur „der Bayern-Bazi“. Zum Ausstand haben ihm die Kollegen der FA fünf Eintrittskarten geschenkt. Er wird die ganze Familie mitnehmen zum Bundesligaspiel gegen Dortmund am 1. April.

„Fußball war mein Leben“

Wie passend, dass auch der TSV regelmäßig in roten Trikots antritt. Uwe Enzmann gehört noch zum Schlag Mensch, der sein Leben nach dem Fußball ausgerichtet hat. Wie das seine Frau mitmacht, will man von ihm wissen. „Das frage ich mich auch“, scherzt er und schiebt hinterher: „Die hat mich so kennengelernt, die kennt’s nicht anders.“ In der Jugend trainierte er von Montag bis Donnerstag, Freitag und am Wochenende spielte er. Mit 18 übernahm er sein erstes Jugendteam. „Fußball war mein Leben“, sagt Enzmann. Bevor er einen Job anfing, war er Vollzeit-Fußballer – nur ohne Bezahlung. „Heutzutage kannst du das von niemandem mehr verlangen.“

Sein Archetyp eines Trainers prägt die Philosophie des TSV Peiting noch heute. In der Ausbildung setzte Enzmann auf das spielerische Element, verlor Spiele lieber 4:5 als sich ein 0:0 zu ermauern. „Die anderen haben ihren Besten hinten reingestellt, wir haben angegriffen. Das hat den Jungs gefallen“, sagt er. Seine Art Fußball paarte er mit Empathie und Menschlichkeit. Nicht selten holte er die jungen Burschen von daheim ab, wenn sich kein Fahrer fand. Christian Salzmann etwa kutschierte er von Rott hin und zurück. Ja, der Mann war sich für nichts zu schade.

Diese engen Bindungen, diese Freundschaften, die über Jahrzehnte entstanden sind, hält er für den Quell der Leidenschaft. Ohne Fußball geht es nicht. „Es fasziniert mich noch heute, wenn du Leute zusammenkriegst und sie begeisterst.“ Zu vielen ehemaligen Fußballern und Trainern riss das imaginäre Band nie. Mit Martin Kindermann telefoniert er wöchentlich. An Silvester lädt er zwölf Mann zum Dart-Turnier in den heimischen Keller, darunter Manuel Blatt oder Charly Fülla. Marian Hornung, den er unbedingt zurückhaben wollte, hat er mal zum Spaß einen Pseudo-Vertrag auf einem Bierdeckel unterschreiben lassen. „Ich war immer nah an der Mannschaft, damit ich raushöre, wer wie tickt“, so Enzmann.

Verbindungen der Sponsoren sicherten Peiting Spiele gegen Leverkusen und Schalke

Vieles hat er von seinem Vorgänger gelernt. Lothar Wurm, 19 Jahre im Amt, mag zwar selbst kein Fußballer gewesen sein, dafür aber ein erstklassiger Manager, dessen Herz für Peiting schlug. „Der war für mich eine Koryphäe.“ Als Ärzte bei Wurm eine seltene Krankheit feststellten, war für Salzmann, damals Zweiter Vorsitzender, klar: „Dann mach ich’s halt.“ Mit jedem Jahr sei er ein bisserl besser reingewachsen in die Rolle, was freilich auch am exzellenten Team an seiner Seite lag, das so manchen Coup landete. 1995 kam Bayer Leverkusen mit Rudi Völler und Bernd Schuster zum Testspiel (1:6). Wegen bester Kontakte zu Sponsor „Agfa“. Am Ostersonntag 2004 trat der FC Schalke 04 mit seinem damaligen Trainer Jupp Heynckes vor 3000 Zuschauern in Peiting an – wieder wegen der Verbindung zum Sponsor, diesmal die „Victoria Versicherung“.

Vom Abend davor sind Mythen überliefert, die sich heute noch gut erzählen. Mehrmals riefen die Schalke-Spieler Uwe Enzmann an und orderten Wodka aufs Zimmer. Nachts ließen sich fünf Profis der Gelsenkirchener ins „Central“ fahren, waren aber gar nicht glücklich, dass sie von jedem Gast angeredet wurden. Für den unrühmlichen Auftritt in der Bar entschuldigten sie sich am nächsten Tag – und boten die passende Show. 14:4 hieß es am Ende. „Die Spieler waren so super, die haben alles gemacht“, sagt Enzmann. Dieser Meilenstein steht in einer Reihe mit den drei Bezirksliga-Aufstiegen sowie weiteren vier Jahren mit Relegations- und Entscheidungsspielen. Sein letztes als Vorsitzender erlebte er im Vorjahr gegen Murnau. „Ich hab’ mir noch den Aufstieg gewünscht, aber es sollte nicht sein.“

Nach einem Schlaganfall besitzt Enzmann nur noch einen Arbeitsspeicher von 96 Prozent im Gehirn

Er ist ja froh, dass er sich an all die Details aus der Vergangenheit erinnern kann. Vor zwei Jahren löschte ein Schlaganfall einen beträchtlichen Teil seines Arbeitsspeichers im Gehirn. Nur noch 24 Prozent blieben übrig, sagten die Ärzte. Heute steht er wieder bei 96 Prozent. „100 krieg’ ich nicht mehr. Aber das erreichen die meisten auch ohne Schlaganfall nicht.“ Enzmann selbst hätte gar nicht gemerkt, was ihm widerfahren war. Nach einem Spaziergang plagte ihn ein lästiger Schluckauf, am nächsten Tag im Büro erinnerte er sich an kein Passwort mehr. Erst die Freundin seiner Tochter deutete die Zeichen richtig.

Mittlerweile ist er wieder fit, sieht den zwei Söhnen beim Kicken zu. In der Faschingszeit genoss er die Krapfen der Tochter. Beim TSV hilft er noch als Beisitzer, kassiert an Heimspieltagen, organisiert die Altpapiersammlung. Eines aber macht er nicht: Seinen Nachfolgern dreinreden. „Ich lasse sie machen.“ Vielmehr wird Uwe Enzmann mit Freude beobachten, was die Zukunft für seine Peitinger bringt, denen er auf ewig verbunden ist. Letztens hat er gemerkt, wie lange er schon dabei ist. Als einer auf der Tribüne „Enzi“, seinen Spitznamen, rief, drehte er sich um. Doch Uwe Enzmann war gar nicht gemeint. Sondern sein Sohn. (Andreas Mayr)