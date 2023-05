Peiting verliert in Aich – Aufstieg rückt in die Ferne

Von: Roland Halmel

Die Peitinger (hier Elias Heiß, rechts, und Lukas Wolf im Gespräch mit Trainer Fabian Melzer, links) haben zurzeit ein Ergebnis-Tief. © Roland Halmel

Der TSV Peisting musste gegen den FC Aich eine Niederlage hinnehmen. Damit hat man sich nun endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet.

Peiting – Beim Boxen spricht man gern von Wirkungstreffern, die ein Kämpfer hinnehmen muss. Meist folgt aus ihnen ein späterer Knockout. Die beiden Last-Minute-Tore der FT Jahn Landsberg in der vergangenen Woche, durch die der TSV Peiting seine sichere Führung verspielte, fallen ziemlich sicher in die Kategorie „Wirkungstreffer“. Denn im Spiel darauf, beim FC Aich schafften es die Peitinger nicht mehr, das Ruder in der Meisterrunde B der Kreisliga herumzureißen. Gegen den Tabellennachbarn unterlag der TSV am Samstag mit 0:2, was die Chancen auf den Aufstiegsplatz auf ein Minimum schrumpfen lässt. Peitings Coach Fabian Melzer sprach Klartext: „Wir brauchen vom Aufstieg nicht mehr zu reden.“

Der Rückstand auf den zweiten Platz, der zur Relegation berechtigt, beträgt jetzt schon sieben Zähler. Diese Hypothek dürfte zu groß sein, obwohl noch zwölf Punkte zu vergeben sind. Melzer sagt: „Wir wollen die aktuelle Saison jetzt ordentlich zu Ende bringen und schon perspektiv auf die kommende Spielzeit schauen.“ Beim FC Aich, gegen den es im Hinspiel den bisher einzigen Sieg in der Meisterrunde gab, verschliefen die Peitinger die ersten Minuten komplett. Die Hausherren bestraften dies mit einem schnellen Führungstreffer von Quirin Milde (8.), der nach einem Ballverlust des TSV in der Vorwärtsbewegung eiskalt zuschlug.

Peiting verpasst den Ausgleich - Milde mit der Entscheidung

In der Folge gestalteten die Gäste die Partie ausgeglichener. Die gefährlicheren Aktionen verzeichnete aber der FC. Florian Friedrich (20.) verpasste das zweite Tor nur knapp. Danach kamen auch die Peitinger zu guten Möglichkeiten. Max Neufing schoss frei vor dem Kasten drüber und kurz vor dem Wechsel lag der Ausgleich bei einer Aktion von Matthias Lotter in der Luft. Die Aicher retteten in dieser Situation gleich mehrfach auf der Linie. „Da müssen wir ein Tor machen“, ärgerte sich Melzer, dessen Frust nach der Pause noch größer wurde. Seine Mannschaft kam, wie zu Beginn, schläfrig auf den Platz – und das nutzte Manuel Milde (48.) zum 2:0.

„Danach fehlte der Glaube“, erkannte Melzer nachlassende Moral. Fast wäre es noch spannend geworden, da Lotter (63.) bei einem Alleingang am Torhüter scheiterte. In der Folge kontrollierte Aich weitgehend das Geschehen. Nach einem Foul von Thomas Salzmann im Strafraum bekam der FCA auch noch einen Elfmeter (78.) zugesprochen. Die Möglichkeit vom Punkt ließ Manuel Milde aber aus, sodass es beim 2:0 blieb. „Unterm Strich war es heute zu wenig“, urteilte Melzer nach der aus seiner Sicht verdienten Niederlage. (rh)