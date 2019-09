TSV Peiting verpasst Finaleinzug - Spannung bis in die Schlussminuten

Totopokal

von Roland Halmel

Als Favorit starteten die Fußballer des TSV Peiting ins Totopokal-Halbfinale beim SC Weßling. Als Verlierer verließ der TSV den Platz. Die Entscheidung fiel allerdings erst in den Schlussminuten.

Peiting – Der Traum vom Finale ist geplatzt. Im Halbfinale des Totopokals im Kreis Zugspitze musste der TSV Peiting beim SC Weßling die Segel streichen. Durch ein spätes Freistoßtor des Kreisklassisten unterlag der TSV am Dienstagabend mit 1:2 (1:1).

„Weßling war über 90 Minuten bissiger und wir haben zu viele Fehler gemacht“, bilanzierte Christian Schuster, Co-Trainer des TSV Peiting. Er vertrat den verhinderten Coach Fabian Melzer. „Wir waren auch nicht geduldig und clever genug“, ergänzte Schuster. Dabei erwischte sein Team einen Traumstart. Bereits nach 30 Sekunden brachte Torjäger Matthias Lotter die Peitinger beim ersten Angriff mit einem platzierten Schuss in Führung. Das Tor gab den im Vergleich zum Ligaspiel am Sonntag in Denklingen auf einigen Positionen umgestellten Gästen aber keine Sicherheit. Beim Pfostentreffer von Robin Wächter (5.) deuteten die spielstarken Weßlinger sofort an, dass sie sich nicht kampflos ergeben würden.

Mit einem Unentschieden gehen Peiting und Weßling in die Pause

Danach entwickelte sich auf dem schlecht beleuchteten SCW-Platz eine ausgeglichene Partie. Die Peitinger, die ohne Sebastian Krötz und Michael Salzmann antraten, verfügten zwar über ein Plus bei den Spielanteilen, zwingende Aktionen resultierten daraus aber nicht. Hin und wieder versuchte es der TSV aus der Distanz. Gefährlich war aber nur der Versuch von Christoph Hertl (34.), der knapp über den Weßlinger Kasten ging. Kurz vor dem Wechsel zeigte sich die Peitinger Abwehr bei einem langen Ball der Hausherren in die Spitze nicht im Bilde. Benedikt Wunderl (42.) konnte so im Nachsetzen das 1:1 erzielen.

Den Rückschlag steckte der TSV recht gut weg, denn nach der Pause kamen die Gäste mit viel Schwung auf den Platz zurück. Bei einer Großchance von Lotter (51.) aus kurzer Distanz verhinderte SCW-Keeper Michael Brieske mit einer Glanzparade den neuerlichen Rückstand. Auf der Gegenseite vereitelte auch Peitings Torhüter Julian Floritz bei einem gefährlichen Schuss von Wächter (58.) einen möglichen Treffer. Danach hatte es den Anschein, als bekämen die Gäste die Weßlinger langsam in den Griff. Bei einem Freistoß von Hertl (81.), den der Schlussmann abwehrte, und dem Nachschuss von Lotter lag die TSV-Führung in der Luft.

Peitings Torhüter Floritz pariert Strafstoß

In den letzten Spielminuten übernahm dann aber der Kreisklassist das Kommando. Nach einem Foul des eingewechselten Michael Horner an Markus Erlacher entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Den Strafstoß (84.), den der Gefoulte selbst ausführte, wehrte Floritz ab. Wenig später bekamen die Hausherren einen Freistoß zugesprochen, und den versenkte Sebastian Erlacher (86.) aus 23 Metern unhaltbar zum Siegtreffer des Außenseiters in den Winkel. Weßling trifft nun im Finale, das am 1. Mai 2020 ausgespielt wird, auf den Sieger der Partie Hausham gegen Penzberg. Das zweite Halbfinale findet am Mittwoch, 23. Oktober, statt.

Am Wochenende hatten die Peitinger das Derby in Denklingen verloren.

Auch für Peitings Stockschützen war im Halbfinale Schluss. Sie unterlagen im Champions-League-Final-Four dem FC Ottenzell.