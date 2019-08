TSV Peiting zieht in die nächste Pokal-Runde ein

Totopokal

von Roland Halmel

Ein Treffer entschied das Duell zwischen Peiting und Polling. Der Sieger war wie zuletzt der TSV.

Peiting –Es bleibt beim Standardergebnis zwischen diesen beiden Teams. Wie schon in den beiden Ligaspielen der vergangenen Saison setzte sich der TSV Peiting im Totopokal-Finale der Gruppe West gegen den SV Polling mit 1:0 (0:0) durch. In der 57. Spielminute gelang Sebastian Krötz der einzige Treffer des Spiels.

„Es war ein offener Kick, bei dem wir zum richtigen Zeitpunkt die Führung erzielt haben“, resümierte Peitings Co-Trainer Christian Schuster, der den privat verhinderten Coach Fabian Melzer vertrat. „Hinten sind wir stabil gestanden, nur haben wir es vor allem in der ersten Hälfte nicht geschafft, die Angriffe sauber zu Ende zu spielen“, ergänzte Schuster. Gegenüber dem Ligaspiel am Wochenende in Eichenau trat der TSV mit einer wesentlich veränderten Startelf an. Das Gleiche galt auch für den Landkreisrivalen aus dem Klosterdorf.

Peiting zieht ins Totopokal-Halbfinale ein

Die erste Chance hatte der SV Polling (4.). Ein Schuss von Max Baumgartner landete am Außennetz. Im Anschluss hatten die Peitinger etwas mehr vom Spiel, ohne sich aber Chancen zu erspielen. Torgefährlicher blieben die Gäste. Bei einem Konter über die rechte Seite lag den Pollinger Fans der Torjubel schon auf den Lippen. Die Riesengelegenheit von Michael Schwinghammer (23.) aus kürzester Distanz konnte TSV-Keeper Julian Floritz mit einem starken Reflex aber noch parieren.

„Julian hat überragend gefangen“, gab es danach auch viel Lob von Schuster für den Keeper der Zweiten Mannschaft, der in der Nachspielzeit der ersten Hälfte eine weitere gute Möglichkeit des SVP durch Philipp Schöttl (45+3.) vereitelte. Danach war immer noch nicht Pause, da der verspätet erschienene Schiedsrichter Martin Horne, den bis zur 26. Spielminute Tobias Barth gut vertreten hatte, über sechs Minuten nachspielen ließ. Mit dem Halbzeitpfiff verzeichneten die Hausherren doch noch eine Chance, als Christoph Eberle (45+6.) nach einer Freistoßflanke knapp neben das Tor köpfte.

Sebastian Krötz erzielt für Peiting das goldene Tor

Mit frischen Kräften, darunter Stürmer Matthias Lotter, machten die Peitinger nach dem Wechsel deutlich mehr Druck. Ein guter Angriff (51.) des TSV wurde in letzter Sekunde noch geblockt. Kurz danach gelang Sebastian Krötz (57.) mit einem abgefälschten Schuss der Führungstreffer. Im Anschluss verpassten es Elias Heiß (61.) bei seinem Kopfball nach einem Freistoß und Andreas Stadler (72.) freistehend vor dem Kasten, das zweite Tor nachzulegen. Dadurch blieb die Pokalpartie bis zum Schluss spannend. Floritz verhinderte zusammen mit der Peitinger Verteidigung bis zum Abpfiff einen Gegentreffer. Damit qualifizierten sich die Peitinger als dritte Mannschaft für das Totopokal-Halbfinale im Kreis Zugspitze. Den vierten Halbfinalisten spielen Penzberg und Ohlstadt im September aus.