Wilde Achterbahnfahrt ohne Sieger – TSV Peiting II gelingt nur ein Unentschieden gegen FC Issing

Von: Roland Halmel

Jubel über Führung Nummer zwei: Doch der TSV Peiting II (in Rot) hatte zu diesem Zeitpunkt noch anstrengende Minuten gegen den FC Issing vor sich. Foto: Halmel © Halmel

Launisch wie der Wettergott, der einen wilden Mix im Angebot hatte, präsentierte sich der TSV Peiting II im ersten Spiel nach der Pause gegen den FC Issing.

Peiting – Erst lag der Fußball-Kreisklassist vorn, dann hinten – und kurz vor Schluss gelang der Ausgleich. Beim turbulenten 3:3 erlebte die TSV-Reserve zum Jahresauftakt der Aufstiegsgruppe D eine Achterbahnfahrt.

„Vom Ergebnis bin ich enttäuscht, wir waren die klar bessere Mannschaft und haben eigentlich alles kontrolliert. Von Issing habe ich nur eine Torchance gesehen“,sagte Trainer Thomas Fischer verärgert, räumte aber auch ein: „Durch unseren späten Ausgleich war der Punkt aber auch ein bisschen glücklich.“

Mitte der ersten Halbzeit wird die Peitinger Reserve schwächer und schon fällt der Ausgleich

Seine Truppe war druckvoll in die Partie gestartet. Ein gut getimter Pass in die Tiefe landete bei Tobias Kuhn (8.), der zum 1:0 vollendete. Danach verpassten es die Hausherren, die mit Florian Meier, Matthias Lotter, Christoph Enzmann und in der zweiten Hälfte auch noch Thomas Salzmann prominente Unterstützung aus der ersten Garnitur hatten, bei der einen oder anderen Möglichkeit, nachzulegen.

Mitte der ersten Hälfte ließ der Schwung der Peitinger etwas nach, „weil das Spiel nickliger wurde“, konstatierte Fischer. Prompt gelang den Gästen der Ausgleich, weil TSV-Schlussmann Sebastian Bertl einen Schuss von Johannes Erdt (32.) durchrutschen ließ. Kurz danach musste Peitings Torschütze verletzt vom Platz.

Peiting II: Mannschaft dominiert die zweite Halbzeit, kassiert aber erneut den Ausgleich

Trotzdem bestimmten die Gastgeber im zweiten Durchgang über weite Strecken das Geschehen. Nach einer ausgelassenen Chance von Lotter (59.) durfte die TSV-Reserve zum zweiten Mal die Führung bejubeln. Eine Hereingabe vom eingewechselten Tobias Baarfüßer beförderte Issings Fabian Bauer (65.) zum 2:1 ins eigene Netz. Lotter verpasste mit einem abgefälschten Schuss (71.) im Anschluss nur knapp das dritte Tor.

Stattdessen kamen die Gäste zum Ausgleich, weil sich Bertl einen Eckball von Erdt (75.) zum 2:2 ins eigene Netz boxte. In der Folge blieb die Partie umkämpft und hitzig. Selbst die Trainer lieferten sich an der Seitenlinie verbale Duelle.

Ein Torwartfehler beim TSV Peiting führt zu einem weiteren Treffer für Issing

Auf dem Platz leistete sich der junge TSV-Keeper indessen einen weiteren Patzer. Sein Versuch einen langen Ball per Kopf vor dem Strafraum zu klären geriet zu kurz. Lukas Grabmeier zog daraufhin aus der Distanz ab. Obwohl der Schuss nicht besonders scharf war, landete das Leder zum 3:2 (78.) in die Maschen.

Die Hausherren warfen daraufhin alles nach vorne. In der Nachspielzeit kam Stefan Pakleppa (90+2.) auf der linken Seite an den Ball. Sein Flankenversuch senkte sich in hohem Bogen über den verdutzten FC-Keeper in die Maschen. „Das Tor passte sehr gut zum Spielverlauf“, kommentierte Fischer.

Statistik

TSV Peiting II 3 FC Issing 3

Tore: 1:0 (8.) Kuhn, 1:1 (32.) Erdt, 2:1 (65.) Bauer (Eigentor), 2:2 (75.) Erdt, 2:3 (78.) Grabmeier, 3:3 (90.) Pakleppa. Gelbe Karten: Peiting 3, Issing 3. Schiedsrichter: Josef Bücherl. Zuschauer: 80.