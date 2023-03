In der Aufstiegsrunde zur Kreisliga: Peiting II setzt ca. 40 Spieler in der Vorrunde ein

Von: Andreas Mayr

Harter Kampf um Platz drei: Erst am letzten Spieltag schafften die Peitinger (in roten Trikots, hier Martin Pakleppa) durch ein 5:0 gegen Mitkonkurrent Hohenfurch den Einzug in die Meisterrunde. Foto: halmel © halmel

Wieviele Spieler es genau waren, weiß nicht einmal der Trainer genau. „Fupa“ listet 38 eingesetzte Fußballer beim TSV Peiting II

Peiting – Tatsächlich dürften’s über 40 gewesen sein. Darunter ein paar höchst interessante Namen. Im Tor stand etwa zweimal Maxi Eirenschmalz, normalerweise Eishockey-Goalie in Bad Bayersoien. Vorn im Sturm half mit Tim Schmid ein Oldie aus Bezirksligatagen aus, der in den vergangenen Jahren seine Trainerkarriere intensiviert hatte.

Alleine fünf unterschiedliche Keeper habe er eingesetzt, sagt Thomas Fischer. Geschichten aus dem Alltag eines Reservetrainers. Trotz dieser wilden Wechselrochaden hat es die Zweite Mannschaft der Peitinger in die Aufstiegsrunde zur Kreisliga geschafft und den Klassenerhalt schon jetzt fixiert. Am Ende wurde es zwar nochmals knapp, weil Kinsau, Fischers früherer Verein, gefährlich nahe heranrückte. Doch mit zwei Zählern Vorsprung kam der TSV in der Kreisklasse 8 ins Ziel.

Trainer Fischer ist zufrieden mit der Leistung seiner Spieler in der Vorrunde

Trainer Fischer – im vierten Jahr in Peiting – zitterte aber zu keinem Zeitpunkt. Mit Ausnahme einer Partie „waren wir nie die schlechtere Mannschaft“, bilanziert er zur Winterpause. „Die Spiele wären alle zu gewinnen gewesen.“ Anfangs gelang den Peitingern genau das: Erfolge in eindrucksvoller Manier. Vier Siege zum Start ohne Gegentor katapultierten den TSV auf Rang eins. Danach erwischten ihn die üblichen Krankheiten einer Reservemannschaft. Urlauber, Verletzte im Team, schon kommandierte man einen Teil seines Erfolgsteams ab zur Ersten in die Kreisliga.

Thomas Fischer telefonierte und textete, um genügend Leute zusammenzubringen. „In den Panikmodus falle ich da nicht“, sagt er. Egal, wen er um Hilfe bat – sie alle tauchten nicht nur zum Spiel, sondern davor auch im Training auf. In anderen Klubs gehe das vielleicht, dass sich die Mannschaft am Spieltag formiert, schätzt Fischer. In Landsberg etwa, wo mit Andreas Fülla oder Muriz Salemovic ehemalige Bayern- und Regionalliga-Cracks aushelfen.

TSV Peiting zitterte um den Einzug in die Meisterrunde für den Aufstieg

In Peiting setzt Fischer auf regelmäßige Einheiten, anders geht es nicht mit der Fülle an jungen Fußballern. „Bei uns haben sich die Leute regelmäßig sehen lassen“, sagt der Coach über seine Aushilfen. Tim Schmid ist so ein zu lobendes Exempel. Der sei „Gold wert“, weil er den Jungen helfe und keine Ansprüche stellt. „Wenn genügend da sind, spielt er nicht.“

So sehr sich die Aufstellungen veränderten, die Stimmung blieb gleich – konstant gut. Nie trainierten weniger als zehn Mann. „Für die Lage ist es sehr gut gelaufen“, lobt der Coach. Fußballerisch sei das in jeder Partie sehr ordentlich gewesen. Dennoch musste der TSV am Ende um den Einzug in die Meisterrunde zittern. Zeitweise war das Fischer-Team auf den vierten Rang zurückgefallen. Erst mit einem 5:0 im abschließenden Heimspiel gegen Hohenfurch verdrängte Peitings Zweite den SVH noch vom dritten Platz.

Die zweite Episode der Saison haben sie beim TSV längst begonnen. Ab Mitte Januar bot der Klub ein Trainingspaket an, das zunächst auf Freiwilligkeit beruhte. Es gab zwei Einheiten auf Kunstrasen, ein Athletiktraining sowie einen Lauftreff. Thomas Fischer setzt auf Eigenverantwortung bei seinen Fußballern. Jeder sei selbst dafür verantwortlich, wie fit er in die Saison geht. „Je früher einer anfängt, umso größer sind die Chancen“, betont er, gerade auch mit Blick auf die A-Jugendlichen, denen er einen niederschwelligen Einstieg in den Seniorenbereich anbietet. So sieht es auch das Konzept des TSV vor. Möglichst viele Jugendliche möchte man möglichst früh integrieren. „Wir wollen mehr Drive von der Jugend zu den Senioren haben“, sagt der Trainer.

Peiting schafft den optimalen Nährboden für den Weg der Jugend

Niemand braucht sich also wundern, wenn bei den ersten Testspielen einige Jugendliche auf dem Feld stehen. Seit 7. Februar sind die Einheiten wieder verpflichtend für alle. Schon davor ließen sich regelmäßig über 20 Mann blicken. Peiting schafft den optimalen Nährboden für den Weg der Jugend. Ohne Ergebnisdruck geht’s in die Meisterrunde. Den Aufstieg dürften andere auskarteln, beim TSV Landsberg II sieht Fischer das größte Potenzial. „Wenn ich das Ziel Aufstieg ausgebe, sagt jeder, der spinnt“, scherzt der TSV-Trainer. Genauso weiß er um die fördernde Wirkung von Siegen: „Je erfolgreicher ein Team, umso schneller die Entwicklung.“ Und Entwicklung ist das Leitmotiv der Peitinger Reserve.

Los geht’s für die Peitinger Reserve in der Meisterrunde am Samstag, 25. März, mit dem Heimspiel gegen den FC Issing. Mit diesem Gegner hatte sie es bereits in der Vorrunde zu tun. Dabei fuhr sie eine ertragreiche Ernte ein: Das Heimspiel gewann der TSV mit 6:0, das Rückspiel in Issing endete 3:3. (Andreas Mayr)