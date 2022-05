TSV Rott: Kantersieg gegen SV 1880 München - Daniela Hofmann schnürrt Viererpack

Von: Paul Hopp

Die Damen des TSV Rott gewannen 7:2 gegen den SV 1880 München © fasching

Hofmann sei Dank. Der TSV Rott revanchiert sich sehenswert für die Niederlage aus dem Hinspiel. Torjägerin Daniela Hofmann netzte dabei vier mal ins Münchner Tor.

Rott/München – Zum zweiten Mal in dieser Saison haben die Fußballerinnen des TSV Rott ein Bezirksliga-Spiel gewonnen, in dem sie sieben Tore erzielt haben. Nach dem 7:0 beim SC Unterpfaffenhofen im März gelang nun beim SV 1880 München ein 7:2-Erfolg. Damit betrieben die Rotterinnen auch erfolgreich Wiedergutmachung für die 0:2-Niederlage im Hinspiel. Vier Treffer für den TSV erzielte Daniela Hofmann, die damit ihr Konto auf neun Saisontreffer aufstockte.

Die Gäste starteten gut in die Partie und bauten viel Druck auf. Nach einer guten Kombination erzielte Daniela Hofmann das 1:0 (12.). Danach nutzte Daniela Hofmann eine Flanke von links, um per Kopf auf 2:0 zu erhöhen (26.) Wenig später verkürzten die Münchnerinnen auf 1:2 (28.). Kurz darauf durften die Gäste wieder jubeln: Im Anschluss an einen Freistoß von Alexandra Hofmann, der an der Latte landete, verwertete Christina Lang den Abpraller zum 3:1 (31.). Kurz vor der Pause erhöhte Sabrina Rapp auf 4:1 (44.).

Bald nach dem Wechsel gelang München das 2:4. In der Folge bestimmten die Gastgeberinnen das Geschehen, doch die Rotterinnen „konnten sich aus ihrem kurzzeitigen Tief wieder befreien“, so Teamsprecherin Saskia Teichmann. Daniela Hofmann erzielte die Tore zum 5:2 (57.) und zum 6:2 (66.). Damit war die Partie entschieden. Kurz vor Schluss traf Heike Socher zum 7:2-Endstand (90.). Für den TSV Rott war es der dritte Auswärtssieg im achten Saisonspiel in der Fremde. In der Tabelle überholte das Team von Trainer Sebastian Ostenrieder den SV 1880 München und ist nun Achter. Am Samstag, 21. Mai, 14 Uhr, geht es zu Hause gegen ST Scheyern. (Paul Hopp)