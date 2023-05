Top vier spielt untereinander: Rott vergibt entscheidenden Elfer kurz vor Schluss

Von: Stefan Schnürer

Der TSV Rott-Lech gehört in der Bezirksliga 02 zu den Top-Teams. (Foto-Archiv) © halmel

Spitzenspiele in der Bezirksliga der Frauen: Die SpVgg Röhrmoos traf auf Untermenzig. Der TSV Rott empfing den FC Puchheim. Die Partien endeten Remis.

Rott – Es war ein besonderer Spieltag in der Bezirksliga Oberbayern bei den Frauen: Die ersten Vier der Tabelle duellierten sich untereinander, in beiden Partien gab es keinen Sieger: Spitzenreiter SpVgg Röhrmoos und der Tabellenzweite Untermenzing spielten 1:1, der TSV Rott (4.) und der FC Puchheim (3.) trennten sich 2:2. Drei Spieltage vor Saisonende belegen die Rotterinnen (19 Spiele/33 Punkte) weiter Platz vier.

TSV Rott: Kontrahent Puchheim hat einen Zähler mehr als der TSV auf dem Konto

Bei schwülwarmer Witterung geriet Rott früh in Rückstand (7.). Danach verlief die Partie laut Mitteilung des TSV ausgeglichen. Nach einer Trinkpause traf Heike Socher zum 1:1 (28.). Nach der Pause haderten Rotts Frauen mit einigen Entscheidungen des Schiedsrichters. Nach einem von mehreren aus ihrer Sicht unberechtigten Freistößen gerieten die Gäste abermals in Rückstand (57.). Erneut war es Socher, die nach Vorlage von Simone Ambos erfolgreich war und das 2:2 erzielte (67.). Die große Chance zum Sieg für den TSV vergab Christina Hepp, als sie in der Schlussphase einen aus Rotter Sicht berechtigten Elfmeter verschoss (85.). (scc)