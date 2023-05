Führung verspielt: Die Damen des TSV Rott gehen in Untermenzing leer aus

Von: Paul Hopp

Teilen

Trotz Führung verlieren die Damen des TSV Rott gegen den SV Untermenzing. © Josef Eberle

Gegen den SV Untermenzing will es für die Fußballerinnen des TSV Rott in dieser Bezirksliga-Saison nicht klappen. Wie das Hinspiel ging nun auch das Rückspiel verloren.

Rott – Mit 2:4 unterlagen die Rotterinnen auswärts in Untermenzing. Nach gutem Start bescherte ein Strafstoß den Gästen die Führung. Daniela Hofmann wurde im Sechzehner gefoult, Christina Hepp traf zum 1:0 (8.). Mit einem sehenswerten Distanzschuss aus 30 Metern erhöhte Saskia Teichmann auf 2:0 (16.). Ein Missverständnis in der TSV-Abwehr führte zum 1:2 (22.).

Kurz nach der Pause schaffte Untermenzing durch einen Elfmeter den Ausgleich (46.). Der Treffer zeigte bei Rott Wirkung, die Gäste „gerieten aus der Spur“, so eine Mitteilung. TSV-Torfrau Maria Rupp verhinderte zunächst mehrmals einen Gegentreffer. In der Schlussphase traf Untermenzing nach einem langen Ball in die Spitze zum 3:2 (81.).

Einen Eckball nutzte der Tabellenzweite in der Schlussminute zum 4:2. Am Samstag, 6. Mai, tritt Rott zu Hause auf den Tabellenletzten, den TSV München-Solln. Anpfiff ist schon um 11 Uhr. (ph)