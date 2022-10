In bestechender Frühform: TSV Rott dreht das Spiel gegen Vierkirchen und rückt näher an die Spitze

Von: Stefan Schnürer

Da ist der Jubel groß: Rotts Frauen freuen sich über den 3:2-Führungstreffer. Nach einer Viertelstunde hatten sie gegen Vierkirchen noch mit 0:2 hinten gelegen. Foto: halmel © halmel

Der TSV Rott liegt gegen den SC Vierkirchen früh zwei Tore, doch dank einer Leistungssteigerung drehen die Rot-Weißen das Spiel. Der TSV bleibt damit Zweiter in der Bezirksliga 02.

Rott – Es läuft bei den Fußballerinnen des TSV Rott in der Bezirksliga: Mit dem 4:2 (1:2) auf eigenem Platz gegen den SC Vierkirchen fuhren sie im siebten Saisonspiel bereits den fünften Sieg ein. Nachdem Tabellenführer Untermenzing in Oberau nicht über ein 0:0 hinauskam, beträgt der Rückstand des TSV auf Rang eins nur noch einen einzigen Zähler.

Zunächst aber sah es für die Gastgeberinnen gar nicht gut aus. Es war erst etwas mehr als eine Viertelstunde absolviert, da lagen die Rotterinnen nach Treffern in der 10. und 17. Minute bereits mit 0:2 hinten. Immerhin schaffte Heike Socher mit einem sehenswerten Treffer postwendend den 1:2-Anschlusstreffer (18.). Im weiteren Verlauf war nur noch der TSV am Drücker, weitere Treffer wollten vorerst aber nicht gelingen.

Im zweiten Abschnitt gelang es den Gastgeberinnen dann aber, die Partie zu ihren Gunsten zu drehen. Unmittelbar nach Wiederbeginn blies Rott mit dem 2:2 durch Saskia Teichmann (47.) zur Aufholjagd. Der Schuss aus der zweiten Reihe „war für die Torhüterin nicht zu halten“, so der TSV in einer Mitteilung. Nach einem Foul an Socher im Strafraum bekam Rott einen Elfmeter zugesprochen, den Alexandra Hofmann souverän zum 3:2 verwandelte (62.). Nur acht Minuten später legte Veronika Vogl nach einem Sololauf den vierten Treffer nach (70.). In den letzten 15 Minuten wurde es für die Rotter Fußballerinnen aber noch einmal brenzlig, als der Ball nach einer Ecke der Gäste direkt aufs TSV-Tor kam. Alexandra Hofmann konnte die gefährliche Situation mit ihrer Rettungstat auf der Linie aber bereinigen.

Am kommenden Samstag, 29. Oktober, steht für die Rotter Frauen erneut ein Heimspiel auf dem Programm. Gegner ist der Tabellensechste FC Puchheim. (ssc)