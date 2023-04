Zu Hause klappt’s: Rotter Frauen holen gegen Pöcking den ersten Sieg in der Rückrunde

Von: Stefan Schnürer

Sie jubeln wieder: Rotts Bezirksliga-Fußballerinnen feierten nach zwei Auswärtsniederlagen zum Start im Heimspiel gegen Pöcking einen 3:1-Erfolg. Foto: halmel © halmel

Die Fußballerinnen des TSV Rott können doch gewinnen: Nach den Auswärtsniederlagen setzten sie sich – diesmal zu Hause– gegen Kellerkind SC Pöcking durch.

Rott – Dank dieses ersten Erfolgs in der Rückrunde bleiben die Rotterinnen ein heißer Kandidat auf den zweiten Platz in der Bezirksliga Oberbayern. Der Rückstand auf Tabellenführer Röhrmoos/Schwabhausen beträgt weiterhin fünf Zähler.

Die Gastgeberinnen waren laut TSV-Sprecherin Sophia Stangl „von Beginn an die bessere Mannschaft“. Allerdings haperte es an einer effektiven Chancenverwertung. So dauerte es bis zur 26. Minute, ehe Daniela Hofmann nach Flanke ihrer Schwester Andrea Botschafter zum 1:0 traf. Mit ihrem einzigen Torschuss im ersten Abschnitt glichen die Pöckingerinnen jedoch wenig später aus (33.).

In der zweiten Halbzeit spielen die Rotterinnen auf und gehen in Führung

Den besseren Start in Abschnitt zwei erwischten die Gäste vom Starnberger See, doch nach und nach ließ der Schwung nach. Die Entscheidung zu Gunsten der Rotter Fußballerinnen fiel dann innerhalb kürzester Zeit. Erst traf Alina Jahl unter gütiger Mithilfe der Pöckinger Torhüterin mit einem 25-Meter-Distanzschuss zum 2:1 (67.). Zwei Minuten später schloss Sabrina Rapp ein Solo zum 3:1-Endstand ab. An Ostern haben die Rotter Frauen spielfrei. ssc