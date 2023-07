TSV Rott: Pascal Jaensch tritt Nachfolge von Stephan Botschafter an – TSV wechselt die Kreisklasse

Von: Roland Halmel

Stephan Botschafter hört nach zwei Jahren als Trainer in Rott auf. © Halmel

Der Erfolgstrainer des TSV Rott Botschafter hat sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt. Sein Nachfolger ist Pascal Jaensch geworden.

Rott – Vor gut einem Jahr machte der TSV Rott mit einem 4:2-Heimerfolg gegen den SC Böbing den Aufstieg in die Kreisklasse perfekt. Damals stand beim Team aus der Lechraingemeinde, ebenfalls wie in der kürzlich mit dem Klassenerhalt erfolgreich beendeten Saison 2022/23, Stephan Botschafter an der Seitenlinie. Vom Erfolgstrainer musste sich der TSV danach jedoch verabschieden.

Botschafter hört aus persönlichen Gründen auf – Jaensch wird Nachfolger beim TSV Rott

Aus persönlichen Gründen beendete Botschafter nach zwei Jahren seine Trainertätigkeit in Rott. „Als Trainer und als Mensch wird Stephan Botschafter eine große Lücke beim TSV hinterlassen“, bedauerte die Abteilungsleitung der Kreisklassisten in einer Mitteilung diese Entscheidung.

In der Zwischenzeit hat der Verein einen Nachfolger für den Landsberger gefunden. Pascal Jaensch, der ´besagte Böbinger fünf Jahre trainierte, übernimmt den TSV Rott in der kommenden Spielzeit. „Pascal Jaensch bringt die nötige Erfahrung und Kompetenz für eine erfolgreiche Saison bei uns mit“, zeigten sich die Rotter nach den konstruktiven und guten Gesprächen mit dem neuen Coach sehr zufrieden.

Pascal Jaensch, der fünf Jahre den SC Böbing trainierte, übernimmt Botschafters Amt. © Halmel

Jaensch (42) musste noch vor seinem offiziellen Amtsantritt beim Trainingsstart in dieser Woche zusammen mit der TSV-Fußballführung gleich eine wichtige Entscheidung treffen. Nachdem der TSV Utting nach dem Abstieg aus der Kreisliga einen großen Aderlass an Spielern zu verkraften hatte, zog das Team vom Ammersee, das der frühere Raistinger Coach Peter Bootz trainierte, seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurück.

TSV Rott wechselt die Kreisklasse – vermeidet so vier spielfreie Wochenenden in der KK 7

Kreisspielleiter Heinz Eckl fragte daraufhin bei den Rottern an, ob sie als Ersatz für Utting zu einem Wechsel aus der Kreisklasse 8 in die Kreisklasse 7 bereit wären. Diesem Ansinnen stimmten der neue Rotter Trainer und die Abteilungsleitung zu. „Vielen herzlichen Dank an den TSV Rott, das ist eine ganz große Geste und sicher keine Selbstverständlichkeit“, so Eckl.

Damit wird auch vermieden, dass diese Gruppe nur sechs Mannschaften umfasst, was vier spielfreie Wochenenden bedeutete hätte im Vergleich zu Gruppen mit acht Vereinen. Damit warten auf den TSV im Vergleich zum vergangenen Jahr viele neue Gegner, die aber fahrtechnisch nicht viel weiter entfernt liegen als die Konkurrenten in der Kreisklasse 8. (rh)