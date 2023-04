Rott kann trotz Führung nicht siegen – Peiting II verliert knapp

Von: Paul Hopp

Keine Punkte gab es für Sabrina Rapp (re.) und den TSV Rott im Heimspiel gegen den SV 1880 München. Foto: Halmel © Halmel

Der TSV Rott unterliegt SV 1880 München, Peiting II verliert nach verkorkster ersten halben Stunde, Benediktbeuern siegt glanzlos.

Bezirksliga, Frauen

TSV Rott verliert nach früher Führung

Rott – Das Hinspiel hatten die Fußballerinnen des TSV Rott noch klar gewonnen (6:2), doch im Rückspiel gab es für sie gegen den SV 1880 München nichts zu holen. Mit 2:4 verloren die Rotterinnen auf heimischem Rasen etwas überraschend gegen das Team, das nun in der Tabelle auf dem neunten Platz steht. Sabrina Rapp brachte die Gastgeberinnen früh mit 1:0 in Führung (2.). Danach gelangen den Münchnerinnen drei Treffer in Folge (38., 65., 73.). Veronika Vogl brachte den TSV auf 2:3 heran (76.). Der Ausgleich gelang danach nicht, vielmehr machten die Gäste mit dem 4:2 (81.) ihren dritten Auswärtssieg in dieser Saison perfekt.

Am Sonntag, 30. April, treten die Rotterinnen beim Tabellenzweiten, dem heimstarken SV Untermenzing, an. Anpfiff: 10.30 Uhr. (ph)

Kreisliga, Frauen

Peiting II unterliegt zu Hause knapp

Es bleibt bei einem Saisonsieg für die Frauen des TSV Peiting II: Im Kreisliga-Heimspiel gegen den VfB Durach unterlag die Mannschaft knapp mit 1:2. Zwei Tore von Durachs Eva Garbarsky (9., 27.) bedeuteten einen 0:2-Rückstand. Maresa Kalischko verkürzte auf 1:2 (66.). Zu mehr reichte es für die Gastgeberinnen nicht. (ph)

Kreisklasse, Frauen

Bernbeuren lässt nichts anbrennen

Die Fußballerinnen des TSV Bernbeuren sind – dem Tabellenstand nach – als Favoritinnen in ihr jüngstes Auswärtsspiel gegangen und sind dieser Rolle auch gerecht geworden. Beim noch punktlosen SV Obergessertshausen aus dem Landkreis Günzburg gab es für den Tabellendritten einen 3:0-Erfolg. Den Sieg brachten die Gäste allerdings erst spät so wirklich unter Dach und Fach. Christina Riegger traf nach einer knappen halben Stunde zum 1:0. Danach gelang geraume Zeit kein Treffer mehr. Erst in der 81. Minute erhöhte TSV-Torjägerin Selina Beer auf 2:0. Stephanie Angerhofer stellte kurz vor dem Abpfiff den 3:0-Endstand her (90.).

Am Samstag, 29. April, 17 Uhr, spielt der TSV Bernbeuren auf heimischem Rasen. Gegner ist der FC Thalhofen, derzeit in der Tabelle zwei Ränge hinter dem TSV. (ph)