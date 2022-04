Bernbeuren: Nach 2:0 Rückstand - Unentschieden im Kellerduell gegen Maisach

Von: Christian Heinrich

Teilen

Szene aus dem jüngsten Heimspiel des TSV Bernbeuren (in Weiß) gegen Mammendorf mit Elias Grotz und Thomas Schmölz. © www.holger-wieland.de

Bernbeuren kommt in Maisach nicht über ein 2:2 hinaus. Dabei musste die Mannschaft auch auf Trainer Roman Lerchenmüller verzichten. Der Coach fehlte Rot-Gesperrt.

Bernbeuren – Roman Lerchenmüller saß gerade in seinem Auto, als ihn die Presse erreichte. Zum Spiel seiner Mannschaft in Maisach wusste der Trainer des TSV Bernbeuren nicht all zu viel zu berichten. Mit einigem Zögern nannte er auch den Grund dafür. „Ich war gesperrt.“ Er musste Buße leisten für sein Verhalten am Palmsonntag im Spiel gegen den SC Fürstenfeldbruck. Schiedsrichterin Ariane Fichtl erschien sein Verhalten an der Seitenlinie bei der 1:2-Niederlage gegen die Brucker doch etwas zu theatralisch und bedachte ihn mit der Roten Karte. „Ich war zu emotional“, gestand der Coach reuevoll.

Zum Glück hatte sich Lerchenmüller in der Winterpause darauf verständigt, zusammen mit Michael Boos das Traineramt beim TSV anzutreten. Und weil sich sein Kompagnon gegen Bruck verletzte, konnte er Lerchenmüller auf der Bank bestens vertreten. Er machte seine Sache nicht schlecht und verhalf seiner Mannschaft zu einem 2:2 (0:2)-Unentschieden in Maisach. „Mit dem Punkt können wir schon zufrieden sein“, kommentierte Lerchenmüller das Ergebnis aus der Ferne, über das er sich von seinem Kollegen ausgiebig unterrichten ließ. Allerdings war ihm bewusst, dass dieses Remis zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben bedeutete. Denn von den sieben Spielen, die seine Elf noch zu absolvieren hat, muss sie sechs in der Fremde austragen.

Auch wenn der Abstand zum Relegationsplatz nur noch einen einzigen Punkt beträgt, wertete Lerchenmüller das Resultat als „für die Moral sehr wichtig“. Schließlich geriet seine Mannschaft beim Tabellenvorletzten der Kreisliga 2 schon nach einer Viertelstunde durch Denis Stadlmeier in Rückstand. Als Markus Schneider fünf Minuten vor dem Seitenwechsel noch auf 2:0 erhöhte, schien es um den TSV geschehen zu sein.

Allerdings entsprach der Halbzeitstand nicht exakt den Kräfteverhältnissen auf dem Rasen. Bernbeuren lieferte eine starke Vorstellung ab, doch es fehlte, wie schon so oft in dieser Saison, die Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Gehäuse. Immerhin schafften Adrian Natzeder und Manuel Jäger noch den mehr als verdienten Ausgleich. Doch der Punkt war teuer erkauft, weil Keeper Wolfgang Meyer in der Nachspielzeit wegen einer Notbremse vom Platz flog. (Christian Heinrich)

Statistik

SC Maisach 2 TSV Bernbeuren 2

Tore: 1:0 (14.) Stadlmeier, 2:0 (40.) Schneider, 2:1 (55.) Natzeder, 2:2 (85.) Jäger. Gelbe Karten: Maisach 4, Bernbeuren 2. Rote Karte: Bernbeuren: Meyer (90.+2). Schiedsrichter: Yunis Widholz (SC Pöcking-Possenhofen). Zuschauer: 185.