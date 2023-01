„Spätes Weihnachtsgeschenk“ – Außenseiter Schongau prescht auf Platz drei

Große Freude über Platz drei: Die B-Junioren des TSV Schongau überzeugten bei der oberbayerischen Endrunde am Samstag. Foto: Privat/TSV Schongau © Privat/TSV Schongau

Die B-Junioren des TSV Schongau wurden bei der Teamvorstellung als „Underdog“ begrüßt – und erwiesen sich danach im Turnier als die große Überraschung.

Schongau – Bei der oberbayerischen Hallenmeisterschaft der U17 in der Sempt-Sporthalle in Erding lieferten die B-Junioren des TSV Schongau eine starke Leistung ab. Am Ende verpasste das Team des Trainergespanns Peter Papistock/Michelo Höfle nur ganz knapp den Finaleinzug und beendete den Tag als Dritter unter zehn Mannschaften.

Die Schongauer waren mit einem Bus samt Fans und Eltern nach Erding gereist. Zum Tross gehörte auch Günther Fastner, der zweite Abteilungsleiter der TSV-Fußballer. Er war nach dem Turnier höchst zufrieden und sprach allen Beteiligten ein Lob aus. Für Fastner, so heißt es in einer Mitteilung, sei das Abschneiden „ein spätes Weihnachtsgeschenk“ gewesen.

Schon im ersten Spiel, Gegener war der Landesligist SV Planegg-Krailling, zeigte sich, „dass unsere Jungs auf jeden Fall in der Lage sind mitzuhalten“, so der 2. Jugendleiter Rene Säuberlich. Die Partie endete mit 1:1, wobei die Planegger den Führungstreffer von Sebastian Hentschke erst 16 Sekunden vor Schluss egalisierten. Im zweiten Spiel besiegte der TSV den Landesligisten SC Fürstenfeldbruck mit 1:0; den Treffer erzielte Oskar Ruhland. Der folgende 3:1-Erfolg über den SC Eintracht Freising machte den Halbfinaleinzug perfekt. Ruhland brachte Kreisliga-Aufsteiger Schongau mit zwei Toren nach vorn. Den Anschlusstreffer beantwortete Adrian Beinhofer mit dem dritten Tor. Torwart Julian Reh vereitelte mit starken Paraden weitere Gegentreffer. Auch in den anderen Partien erwies sich der Keeper als großer Rückhalt.

Im letzten Gruppenspiel unterlagen die Schongauer mit 0:1 der SpVgg Altenerding, damit zogen sie als Zweiter (7 Punkte) hinter dem SV Planegg (10) ins Halbfinale ein. Dort ging es gegen den Erster der Gruppe 2, die DJK Ingolstadt. Am Ende mussten sich die Schongauer dem Dritten der Bezirksoberliga mit 0:2 geschlagen geben. Das Endspiel gewann schließlich Landesligist FC Deisenhofen mit 2:0 gegen Ingolstadt. Deisenhofen qualifizierte sich damit für die bayerische Endrunde. (ph)