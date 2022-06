TSV Schongau: Auf der letzten Rille ins entscheidende Spiel

Von: Roland Halmel

Frust statt Aufstiegsfreude: Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Igling versuchte Markus Schleich, seinen Mannschaftskameraden Dominik Bätzner zu trösten. Foto: wieland © wieland

Innerhalb von vier Tagen standen die Fußballer des TSV Schongau in der Relegation zur Kreisklasse zusammengerechnet 240 Minuten auf dem Platz.

Schongau – Das abgebrochene Heimspiel am Pfingstsonntag gegen den SV Igling, das nach einer Stunde witterungsbedingt vom Schiedsrichter beendet und gleich am Tag darauf in voller Länge nachgeholt wurde, machte dieses Mammut-Programm erforderlich.

Doch damit ist die Schinderei für die Schongauer noch nicht beendet, vielmehr gibt’s jetzt den finalen Zuschlag. Die Lechstädter haben nach dem unglücklichen Scheitern gegen Igling durch drei späte Gegentreffer noch eine weitere Chance, den Aufstieg in die Kreisklasse zu realisieren. Dazu muss sich die Mannschaft von Trainer Peter Mahl am heutigen Mittwoch in einem K.o.-Spiel in Issing gegen den FSV Eching (18.30 Uhr) durchsetzen.

Der Tabellen-13. der Kreisklasse 4 hatte davor in zwei Duellen gegen den TSV Landsberg II (0:2, 0:8) die Segel streichen müssen und dabei nicht den Hauch einer Chance. Aber: „Die Echinger sind wesentlich ausgeruhter als wir“, weiß Peter Mahl, dass der Gegner vermutlich ein paar Tropfen mehr im Tank hat. Der Schongauer Coach beobachtete den FSV bei dessen zweiten Einsatz in Landsberg, bei dem er aber hauptsächlich die zweite Mannschaft zum Einsatz brachte, um einige Spieler zu schonen. „Sie stehen extrem defensiv und sie haben vorn aber ein paar brandgefährliche Leute“, erkannte Mahl bei der Gegnerbeobachtung. Trotz der unerfreulichen Umstände bei der bitteren 1:3-Niederlage gegen Igling und einiger Personalsorgen blickt er dem heutigen Alles-oder-Nichts-Spiel zuversichtlich entgegen. „Ich weiß, dass meine Jungs alles geben werden“, ist Mahl überzeugt.

Ob zu den besagten Jungs auch Daniel Holzmann gehören wird, der im ersten Spiel gegen Igling früh mit einer Muskelverletzung vom Platz musste, ist allerdings mehr als fraglich. „Er ist täglich in Behandlung, vielleicht kann er als Joker spielen“, hofft Mahl, den aufgrund von aktuell drei Corona-Fällen im Team einige Sorgen plagen, was die Aufstellung betrifft. „Es werden deshalb ein paar erfahrene Spieler aus der Zweiten aushelfen, die ich aber ruhigen Gewissens einsetzen kann“, so Mahl, der zudem mit einem Spieler plant, der extra den Urlaub unterbricht, um den Schongauern im Aufstiegskampf zu helfen. „Das wird eine schwere Aufgabe, die wir hoffentlich packen“, hofft Mahl auf ein Happy End nach den vielen Nackenschlägen in dieser Spielzeit. Die TSV-Fußballer setzen für dieses Entscheidungsspiel einen Fanbus ein. Abfahrt am „Köhler-Stadl“ ist um 17.30 Uhr. (Roland Halmel)