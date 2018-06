Schützenhilfe für Raisting

Der TSV Schongau ist bereits abgestiegen – und trotzdem mittendrin im Aufstiegskampf.

Weilheim-Schongau – Denn gewinnt der TSV sein Auswärtsspiel beim TSV Landsberg II (So., 15 Uhr), kann er den Landsbergern Platz zwei und damit die Relegation versauen. Nutznießer wäre der SV Raisting II. Allerdings muss der SVR daheim gegen Meister Bernbeuren (So., 15 Uhr) ran. Ohne Auswirkungen für den Auf- bzw. Abstiegskampf sind die Partien Peiting II gegen Unterdießen (So., 13.15 Uhr) sowie das Duell Wildsteig/Rottenbuch gegen Schwabhausen (So., 15 Uhr).