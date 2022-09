TSV Schongau peilt Aufstiegsrunde an – Wechsel von Spieler-Duo sorgt für Ärger

Von: Roland Halmel

Wechselte nach Altenstadt: Offensivspieler Daniel Holzmann. Foto: Halmel © Halmel

Nach der bitteren Niederlage im Aufstiegsspiel vergangene Saison gegen den FSV Eching will der TSV Schongau dieses Jahr wieder zurück in die Kreisklasse.

Schongau – Der 9. Juni 2022 ist ein Datum, das bei den Fußballern des TSV Schongau wohl noch lange im Gedächtnis haften bleibt. An diesem Tag, genauer, spät Nachts, verpassten sie in Issing beim entscheidenden Aufstiegsspiel gegen den FSV Eching die große Chance, sich nach drei Spielzeiten aus der A-Klasse zu verabschieden. Trotz drückender Überlegenheit und einer Vielzahl an Großchancen musste sich die Truppe von Trainer Peter Mahl am Ende überaus unglücklich nach Elfmeterschießen geschlagen geben – und damit den Traum von der Kreisklasse begraben.

„Das wirkte schon nach. In den ersten Trainingseinheiten nach der Sommerpause gab es viele lange Gesichter“, berichtete Trainer Mahl. Für einen zusätzlichen Dämpfer sorgten die Wechselabsichten von Daniel Holzmann und Almahdi Alissa.

Die beiden Aktivposten der Schongauer wollten zum Kreisligisten TSV Altenstadt gehen, was bei den Lechstädtern auf wenig Verständnis stieß und für ordentlich Ärger sorgte. „Das Abwerben erfolgte durch den Trainer, ohne dass die Abteilungsleitung der Altenstadter etwas wusste“, berichtete Mahl. Nachdem die Schongauer die beiden abwanderungswilligen Spieler nicht freigaben, sind sie derzeit noch bis November gesperrt und können für ihren neuen Klub erst im kommenden Jahr auflaufen. Holzmann, der über viele Jahre zu den Leistungsträgern der Lechstädter gehörte und der auch beim Eishockeyteam der EAS eine wichtige Rolle spielt, bekam sogar ein Fußballstadionverbot bei seinem Heimatverein. Das Thema steht in der Zwischenzeit aber nicht mehr im Fokus, und auch die Stimmung im Schongauer Fußballteam hat sich gebessert.

„Die Jungs haben jetzt im Training wieder Spaß“, erklärt Mahl, der im Sommer auch einige Verstärkungen bekam. Marius Klein, bei der EAS Teamkollege von Holzmann, kehrte nach fünf Jahren in Kinsau zu seinem Heimatverein zurück. „Marius ist ein enormer Gewinn für uns, weil er in der Box eiskalt ist“, schätzt Mahl die Torjägerqualitäten des 29-jährigen Stürmers. Dazu rückten ein paar junge Spieler aus der eigenen A-Jugend, wie Robert Clarke oder Nevzat Saliov, in den Kader der ersten Mannschaft, die nach wie vor über sehr viele erfahrenen Kräfte verfügt. Dazu gehören Angreifer Jasmin Dedic und Abwehrchef Benedikt Geiger. „Hätten wir diesen Kader in der Saison 2017/2018 gehabt, wären wir nicht abgestiegen“, hat Mahl großes Vertrauen in seine Truppe, die in dieser Spielzeit einen erneuten Anlauf zum Aufstieg nimmt.

Will um den Aufstieg mitspielen: Peter Mahl, Trainer des TSV Schongau. Foto: Halmel © Halmel

Das wird aber alles andere als leicht, das zeigten schon die ersten Spiele in der A-Klasse 7, in der die Schongauer nach der Reform des Spielsystems im Kreis „Zugspitze“ landeten. Gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch II kam der TSV zum Auftakt mit 2:7 unter die Räder. „Da haben wir den FC in den ersten 30 Minuten an die Wand gespielt und dann haben wir uns die Dinger selbst reingelegt“, sagte Mahl. Beim TSV Bernbeuren II gewannen die Schongauer mit einer starken Willensleistung einer Notelf mit 2:1, ehe sie beim jüngsten Heimspiel, zu Gast war der TSV Burggen, sich mit einem 2:2 begnügen mussten.

„Das Spiel gegen Burggen war wie gegen Eching: Da hätten wir auch haushoch gewinnen müssen“, bekannte Mahl, der deshalb auch mit der Bilanz der ersten drei Spiele nicht zufrieden ist. „Nur vier von neun möglichen Punkten, das ist ein missglückter Saisonstart“, macht Mahl deutlich. Schließlich dürfte es in der acht Teams umfassenden A-Klasse 7 alles andere als leicht werden, einen der begehrten ersten drei Plätze für die Aufstiegsrunde zu erreichen. Nach vier Spieltagen deutet sich an, dass die Liga überaus ausgeglichen ist, da den Ersten aus Steingaden und den Letzten, den TSV Altenstadt II, nur vier Punkte trennen. „Ich denke, es wird bis zum Schluss einen extrem spannenden Kampf um die Positionen geben“, prognostiziert Mahl. Im kommenden Jahr, wenn sein Team hoffentlich in der Aufstiegsrunde spielt, will er selbst nicht mehr an der Seitenlinie stehen. „Ich mache es jetzt seit vier Jahren, das ist genug.“

An diesem Samstag treten die Schongauer beim TSV Altenstadt II an. Anpfiff ist um 13.15 Uhr. Angesichts der Vorgeschichte dürfte das Duell eine gewisse Brisanz beinhalten. In den vergangenen vier Jahren gab es sechs Begegnungen zwischen beiden Teams. Die Schongauer gewannen vier, die Altenstadter zwei. (Roland Halmel)